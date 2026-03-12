Una auditoría de la Contraloría General de la República identificó irregularidades en la ejecución del saldo de la obra Costa Verde - Tramo Callao que generaron un daño económico de S/ 3 millones 170,286 al Gobierno regional chalaco.

Según el reporte, se determinó la presunta responsabilidad de 19 exservidores y exfuncionarios del GORE Callao. Todos tienen responsabilidad civil: 13 bajo el ámbito de la entidad y 14 bajo la Potestad Administrativa Sancionadora (PAS) de la Contraloría.

Detallaron que la fase de expediente técnico, ejecución, liquidación y mantenimiento del proyecto “Saldo de obra de la construcción de la Vía Costa Verde – Tramo Callao” tuvo un costo total de liquidación de S/ 144 millones 700,170, de los cuales el contrato de ejecución, suscrito en diciembre del 2021, abarcó S/ 116 millones 308,486.

Advierte la Contraloría que funcionarios y servidores del GORE del Callao modificaron la sección inicial de la ciclovía incluida en la obra sin sustento técnico. Además, autorizaron y pagaron partidas ejecutadas con deficiencias constructivas y sin respetar los criterios del expediente técnico. Esto trajo un golpe de S/ 1 millón 28,808.

Auditoría determina presunta responsabilidad de 19 exservidores y exfuncionarios del Gobierno Regional del Callao. Foto: Contraloría

Así, las obras en la Costa Verde del Callao no tuvieron un estudio hidráulico del sistema de drenaje, investigaciones de mecánica de suelos, cálculo estructural de las capas (rodadura, base y subbase) y análisis de la demanda de ciclistas para definir el ancho, la capacidad y la continuidad de la vía.

“Esta situación no garantizó el adecuado funcionamiento de la infraestructura, comprometiendo la seguridad y las condiciones de circulación de los usuarios de la ciclovía”, apuntaron.

La Contraloría acotó que los mismos funcionarios dieron luz verde al pago de partidas de imprimación bituminosa, pavimento coloreado y bordillo tipo II, vinculadas a la ejecución de la ciclovía, pese a que estas presentaban deficiencias constructivas en la carpeta asfáltica y ausencia de drenaje en el bordillo —nuevamente— sin cumplir con las especificaciones técnicas.

Además, se identificaron perjuicios adicionales como: