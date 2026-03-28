Pedro Spadaro postulará al gobierno regional del Callao. Foto: GEC.
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Redacción Gestión
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El alcalde de la , Pedro Spadaro, presentó su renuncia irrevocable al cargo con el objetivo de postular como gobernador regional de la provincia constitucional en las próximas elecciones regionales y municipales.

De acuerdo con el Acuerdo de Concejo, la dimisión fue aceptada por unanimidad y se hará efectiva a partir del 6 de abril de 2026. El documento señala que la decisión cuenta con opinión favorable de la Oficina General de Asesoría Jurídica, que consideró procedente la renuncia conforme a la normativa vigente.

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El concejo municipal también expresó su agradecimiento a Spadaro por su gestión al frente de la comuna chalaca, destacando los servicios prestados durante su administración.

Asimismo, se dispuso comunicar el acuerdo al para los fines legales correspondientes, así como realizar las acciones necesarias para la transferencia de gestión y la rendición de cuentas.

Con esta decisión, Spadaro deja la alcaldía del Callao en medio del proceso electoral, buscando dar el salto a la gobernación regional.

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