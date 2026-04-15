La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) anunció que el nuevo Hospital de Alta Complejidad de Lambayeque obtendría su viabilidad en diciembre de 2026.

Esa entidad del Gobierno peruano indicó que lidera en esta etapa la formulación de dicha obra de infraestructura en salud, que beneficiará a más de 1 millón de ciudadanos.

Esto se estableció durante la Mesa de Trabajo de Proyectos Estratégicos, organizada por el Gobierno Regional de Lambayeque, donde además se señalaron lo que consideraron hitos clave, como la culminación del Plan Médico Funcional para junio de este año.

Inversión estimada en el proyecto

Este es el paso previo indispensable para alcanzar la viabilidad oficial del proyecto, que contempla una inversión estimada de más de US$350 millones para garantizar infraestructura y equipamiento de vanguardia.

Reunión de ProInversión y autoridades de Lambayeque

Al respecto, el director de Portafolio de Proyectos de ProInversión, Yaco Rosas, refirió que el compromiso de esa agencia es cumplir con los plazos para hacer realidad una obra que beneficiará no solo a Lambayeque, sino a toda la macrorregión norte.

El futuro nosocomio incluye el diseño, construcción y operación de servicios especializados, abarcando áreas críticas como UCI, centro obstétrico y salas de operaciones, además de servicios de hemodiálisis, diagnóstico por imágenes y banco de sangre, ampliando la cobertura de salud en la región.

Impulso a Parque Industrial

Durante el encuentro, se acordó la próxima suscripción de un convenio entre el gobierno regional de Lambayeque y ProInversión para desarrollar el Parque Industrial de Lambayeque mediante la modalidad de Proyectos en Activos, en un terreno de más de 2,900 hectáreas.

Tras una reciente visita de campo, se busca consolidar este centro logístico cerca del futuro Puerto de Eten, impulsando la competitividad y el potencial exportador del norte peruano.

En tanto, la directora de Inversiones Descentralizadas, Denisse Miralles, afirmó que “la colaboración con el Gobierno Regional nos permitirá transformar grandes terrenos en polos productivos que generen empleo y bienestar inmediato”.

Respecto a la infraestructura hídrica regional, se evaluaron avances para la viabilización de la Presa La Calzada.

Por otro lado, con relación a la Presa Limón, se establecerá un cronograma de acciones que permitan determinar la mejor alternativa para la actual operación y manetenimiento y el futuro recrecimiento de la Presa.