ProInversión comunicó que, en su calidad de entidad pública titular del proyecto para la operación y mantenimiento del Centro de Convenciones de Lima (LCC), ha publicado la versión final del contrato y recibirá comentarios del mercado hasta este 31 de marzo.

Este proyecto, que contempla una inversión estimada de US$ 151 millones, representa una oportunidad estratégica para operadores internacionales de centros de convenciones, arenas y recintos multipropósito interesados en gestionar un activo de alta calidad en Perú, que busca posicionar a su capital como un hub regional para el turismo de reuniones.

Como parte del proceso, el 5 de marzo de 2026 ProInversión publicó una nueva versión de las Bases del Concurso, cuyo plazo para la presentación de consultas vence el 6 de abril de 2026, en línea con el cronograma establecido para promover la participación del sector privado.

El proyecto contempla la operación, explotación comercial, conservación y mantenimiento integral del Centro de Convenciones de Lima bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP) autofinanciada, con un plazo contractual de 15 años, lo que permitirá una gestión eficiente y sostenible del recinto.

El LCC cuenta con 15,000 m² de superficie neta, 18 salas de convenciones multifuncionales distribuidas en ocho niveles y cuatro plantas subterráneas de estacionamiento, además de infraestructura especializada para eventos de gran escala, que incluye áreas de soporte como centro de gestión del recinto, almacenes, espacios de mantenimiento, zonas de catering y limpieza, cafeterías, cabinas de traducción y áreas de esparcimiento.

De acuerdo a ProInversión, el esquema contractual APP que proponen está orientado a que el operador privado optimice la gestión comercial del activo, amplíe la captación de eventos nacionales e internacionales y maximice el uso del recinto, bajo estándares internacionales de la industria de reuniones.

La ejecución del contrato permitirá garantizar un servicio moderno y sostenible, contribuyendo a consolidar a Lima como un destino competitivo en el circuito regional de congresos y convenciones, así como a dinamizar el turismo receptivo y generar impactos positivos en sectores como hotelería, transporte, gastronomía y servicios.