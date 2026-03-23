El LCC cuenta con 15,000 m² de superficie neta, 18 salas de convenciones multifuncionales distribuidas en ocho niveles y cuatro plantas subterráneas de estacionamiento, entre otras cosas. Foto: Proinversión.
El LCC cuenta con 15,000 m² de superficie neta, 18 salas de convenciones multifuncionales distribuidas en ocho niveles y cuatro plantas subterráneas de estacionamiento, entre otras cosas. Foto: Proinversión.
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Redacción Gestión
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Este proyecto, que contempla una inversión estimada de US$ 151 millones, representa una oportunidad estratégica para operadores internacionales de centros de convenciones, arenas y recintos multipropósito interesados en gestionar un activo de alta calidad en Perú, que busca posicionar a su capital como un hub regional para el turismo de reuniones.

Como parte del proceso, el 5 de marzo de 2026 ProInversión publicó una nueva versión de las Bases del Concurso, cuyo plazo para la presentación de consultas vence el 6 de abril de 2026, en línea con el cronograma establecido para promover la participación del sector privado.

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El proyecto contempla la operación, explotación comercial, conservación y mantenimiento integral del Centro de Convenciones de Lima bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP) autofinanciada, con un plazo contractual de 15 años, lo que permitirá una gestión eficiente y sostenible del recinto.

De acuerdo a ProInversión, el esquema contractual APP que proponen está orientado a que el operador privado optimice la gestión comercial del activo, amplíe la captación de eventos nacionales e internacionales y maximice el uso del recinto, bajo estándares internacionales de la industria de reuniones.

La ejecución del contrato permitirá garantizar un servicio moderno y sostenible, contribuyendo a consolidar a Lima como un destino competitivo en el circuito regional de congresos y convenciones, así como a dinamizar el turismo receptivo y generar impactos positivos en sectores como hotelería, transporte, gastronomía y servicios.

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