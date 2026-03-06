Reunión de ProInversión con acreedores de Petroperú. Foto: ProInversión
La Agencia de Promoción de la Inversión Privada -ProInversion- informó que sostuvo (quienes adquirieron bonos que emitió la empresa), para presentar los avances del plan para la estabilización y optimización de su porfalio.

Esto último, explica, esa agencia, se realizó, en el marco de lo establecido por el Decreto de Urgencia N°010-2025, que dispuso la reorganización de la petrolera estatal.

Explicó que la reunión contó con la participación del Ministerio de Economía y Finanzas del Perú (MEF), así como de los asesores técnicos de Deloitte y los asesores jurídicos del Estudio Muñiz.

¿Qué se trató en la reunión?

En la cita, anota ProInversión, se explicó que el proceso busca fortalecer la sostenibilidad financiera de laorientada a optimizar la gestión de sus activos y asegurar el cumplimiento de sus compromisos financieros.

Asimismo -refiere- se precisó que el enfoque del plan está orientado a la optimización operativa de la empresa y a la estructuración de un portafolio que permita preservar el valor de los activos y generar condiciones de estabilidad de cara al mercado.

