La Agencia de Promoción de la Inversión Privada -ProInversion- informó que sostuvo reunión de trabajo con los acreedores internacionales de Petroperú y bonistas (quienes adquirieron bonos que emitió la empresa), para presentar los avances del plan para la estabilización y optimización de su porfalio.

Esto último, explica, esa agencia, se realizó, en el marco de lo establecido por el Decreto de Urgencia N°010-2025, que dispuso la reorganización de la petrolera estatal.

Explicó que la reunión contó con la participación del Ministerio de Economía y Finanzas del Perú (MEF), así como de los asesores técnicos de Deloitte y los asesores jurídicos del Estudio Muñiz.

LEA TAMBIÉN: A crisis por desabastecimiento de gas se suma alza de precios de combustibles de Petroperú

¿Qué se trató en la reunión?

En la cita, anota ProInversión, se explicó que el proceso busca fortalecer la sostenibilidad financiera de la empresa mediante una reorganización patrimonial orientada a optimizar la gestión de sus activos y asegurar el cumplimiento de sus compromisos financieros.

Asimismo -refiere- se precisó que el enfoque del plan está orientado a la optimización operativa de la empresa y a la estructuración de un portafolio que permita preservar el valor de los activos y generar condiciones de estabilidad de cara al mercado.