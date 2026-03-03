Escasez de GNV: taxistas forman largas colas en grifos ante desabastecimiento.
Elías García Olano
Elías García Olano

Colas de vehículos de varias cuadras se formaban este martes en diversos grifos de la capital intentando abastecerse de GNV luego que el Gobierno de Perú dispusiera un racionamiento de gas natural, tras la fuga de ese producto y consiguiente deflagración en un sector del gasoducto que opera Transportadora de Gas del Perú (TGP) en el Cusco.

