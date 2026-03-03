En medio de esta crisis, la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) se sumó al pedido de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) para que el Poder Ejecutivo evalúe la emisión de una norma que permita que las industrias puedan usar fuentes alternativas de energía, como GLP, diésel y otras opciones disponibles, para asegurar la continuidad de sus operaciones mientras se restablece el suministro de gas natural.

En tanto, el ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro hizo un llamado a la calma y a evitar la especulación en torno a la afectación en el abastecimiento de ese gas, que fue declarado en emergencia hasta el sábado 14 del presente mes.

Petroperú eleva precios

Pese a la situación, Petroperú aplicó este martes nuevos incrementos en los precios del diésel, GLP y otros combustibles, no solo para uso vehicular, sino también usados para la generación eléctrica (que ya se ha visto afectada por la suspensión en el suministro de gas para producir energía).

Este aumento de precios coincide con el incremento sostenido en la cotización del petróleo, que en el caso del Wes Texas Intermediate (WTI), usado como referente para el Perú, llegó este martes a cerca de US$ 77.98 por barril, un aumento de cerca del 30% en lo que va del año, ante la escalada en el conflicto bélico en Medio Oriente.

Según el nuevo listado de precios mayoristas de la petrolera estatal, el diésel B5 UV (de uso vehicular) tuvo un incremento de 4.84%, los gasoholes regular y premium tuvieron alzas de 1.58 y 3.15%, respectivamente, y el GLP distribuido en Lima tuvo un aumento del 0.55% en comparación con los precios que exhibía el 24 de febrero último.

Petroperú aplicó nuevos ajustes en sus precios mayoristas de combustibles

GLP aún más caro en el norte

En este último caso, el GLP que Petroperú ofrece en su refinería Talara, y que se distribuye a diversas regiones del norte del país (Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Amazonas, San Martín y Loreto), tuvo un incremento aún mayor que en la capital: del 11.05%, en comparación al 24 de febrero pasado.

A nivel minorista, según declararon conductores a RPP, los precios del gasohol premium llegaban hasta los S/ 20 por galón en algunos grifos de la capital, desde los S/ 15 por galón que costaban días atrás.

Antes de conocerse estos ajustes, la Asociación Automotriz del Perú puso como ejemplo que, para un taxista, el consumo de GNV representaba un costo mensual de S/ 600, pero con el uso de gasoholes (que es la alternativa para vehículos con sistemas duales) su costo se incrementaba a casi S/ 2,000 mensuales, es decir más del triple.

GLP ofrecido al por mayor en Talara tuvo alza de más del 11%

Se encarecen también combustibles para generación

En el caso del diésel B5 y el diésel B5 S-50 usados para generación eléctrica que Petroperú, este martes tuvieron incrementos en 4.63% y 4.30%, respectivamente, en comparación a los precios ex planta (mayoristas) del 24 de febrero pasado.

Vale recordar que en el suministro del gas que quedó remanente en el gasoducto de TGP -y que se ha destinado por 14 días como prioridad para el consumo doméstico y de pequeños comercios-, se ha excluido a las generadoras termoeléctricas.

Esto significa que se tendrá que usar en mayor medida la capacidad instalada para generación termoeléctrica con centrales a diésel como alternativa, pero ahora, a precio aún más caro.

Vale recordar que en la víspera, César Butrón, presidente del Comité de Operación Económica del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (COES) había señalado a Gestión que la suspensión del suministro de gas natural para las térmicas había llevado a un alza en el costo marginal de la producción eléctrica, que llegaba ahora a más de US$200 por megavatio por hora (desde los cerca de US$30 por MW/h en enero último).

¿Subirán tarifas eléctricas?

Sobre el tema, el presidente encargado de Osinergmin, Aurelio Ochoa Alencastre, declaró en RPP que no se espera que el mayor uso de diésel para generación eléctrica, vaya a significar incrementos en las tarifas del servicio eléctrico para usuarios regulados.

De hecho, Osinergmin informó a Gestión que, en las facturas del consumo eléctrico en el mercado regulado correspondientes a marzo, no habrá variaciones.

Sin embargo, Ochoa refirió que el incremento en el costo de la generación, se podría trasladar a los usuarios libres del mercado no regulado, es decir a grandes consumidores, como las empresas industriales.

Ese organismo supervisor confirmó que las centrales termoeléctricas que operan con gas han sido reemplazadas temporalmente por plantas de respaldo que operan con diésel.

Este mes no habrá alza de tarifas de luz a usuarios regulados, pero no se descarta impacto en precios de la energía para el mercado no regulado

¿Y el gasoducto?

En relación con la afectación del sistema de transporte de gas natural de Camisea a Lima, Osinergmin refirió que ha dispuesto las acciones de fiscalización respectivas que permitirán determinar las causas y responsabilidades, así como la aplicación de las sanciones y medidas correspondientes en caso de determinarse incumplimientos.

Sobre el tema, el exviceministro de Energía, Pedro Gamio, en diálogo con Gestión, estimó que la reparación del gasoducto de TGP podría tomar hasta dos semanas, tras la deflagración registrada en el distrito de Megantoni, en Cusco.

Según el especialista, el restablecimiento del flujo normal dependerá de las evaluaciones que realice Osinergmin, encargado de fiscalizar el cumplimiento de las normas técnicas y de seguridad.