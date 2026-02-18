La filial peruana de la multinacional francesa Engie avanza en el desarrollo de su portafolio y en nuevas prospecciones en Perú. (Foto: Engie Energía Perú).
Redacción Gestión
, empresa dedicada a la generación y del país, reportó sus resultados financieros del cuarto trimestre del 2025, con variaciones en ebitda, ingresos y utilidad neta frente al mismo periodo del año previo. La compañía también informó sobre la ratificación de su , su incorporación a un índice bursátil local y avances en proyectos de y transmisión eléctrica.

En detalle, el ebitda consolidado alcanzó los US$ 55.6 millones, lo que representó un incremento de 11% frente al mismo trimestre del 2024. En el acumulado del año, el ebitda sumó US$ 250.6 millones.

Las ventas netas consolidadas del cuarto trimestre ascendieron a US$ 170 millones, con un crecimiento de 9% respecto al mismo periodo del año previo. De esa manera, la compañía cerró el 2025 con un total de ventas de US$ 653 millones. Del mismo modo, la utilidad neta consolidada sumó US$ 9.9 millones, es decir, 84% más que en el cuarto trimestre del 2024, generando una utilidad neta consolidada del año de US$ 76.6 millones.

Durante el último trimestre del año, y ratificaron la clasificación de riesgo AAA.pe con perspectiva estable para la empresa. Asimismo, Engie Energía Perú fue incluida en el índice MSCISelect Capped 15%, que agrupa a 16 compañías con mayor liquidez y capitalización en la plaza bursátil local.

Engie avanza en Intipampa, Hanaqpampa y transmisión Alpamayo

En el frente operativo, continúa avanzando en el desarrollo de su portafolio de proyectos y en nuevas prospecciones. “En el proyecto solar , se concluyó el montaje electromecánico y se inició la puesta en marcha, alcanzándose la energización completa de la central en diciembre del 2025″, afirmó la compañía.

Además, obtuvo la aprobación de la modificación de su concesión definitiva para el, con lo que este queda habilitado para su siguiente etapa de desarrollo.

Finalmente, en transmisión, avanza en el desarrollo del proyecto Alpamayo y con la gestión de permisos y negociaciones para la adquisición de terrenos y servidumbres.

Continuamos con el desarrollo del proyecto Alpamayo, a través de ENGIE Transmisión Perú (una empresa 100% parte de ENGIE Energía Perú S.A.A.), avanzamos en la gestión de permisos ambientales y arqueológicos, la adquisición de terrenos para las subestaciones y el inicio de las negociaciones de servidumbres. Asimismo, registramos avances en el desarrollo de la ingeniería mediante el replanteo de las estructuras de las líneas de transmisión y los estudios de suelos”, manifestó.

