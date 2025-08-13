Únete a nuestro canal

En su más reciente evaluación, Apoyo & Asociados, afiliada a Fitch Ratings, otorgó a Mitsui Auto Finance Perú S.A. (MAF Perú) la clasificación “A” como entidad financiera y “AA+(pe)” para su Primer Programa de Bonos Corporativos, ambas con perspectiva estable, reconociendo su solidez financiera y liderazgo en el mercado del financiamiento automotriz.

La clasificación “A” es reflejo de su buena capacidad para cumplir con obligaciones financieras, incluso frente a contextos económicos adversos, mientras que la categoría “AA+(pe)” destaca una muy alta capacidad de pagos en emisiones de deuda, con baja exposición a condiciones desfavorables. Estas clasificaciones reflejan también el respaldo estratégico de Mitsui & Co. Ltd., su casa matriz, que posee el 99.999% de la empresa a través de su subsidiaria Mitsui Auto Finance Chile Ltda.

La agencia clasificadora resaltó las alianzas estratégicas que MAF Perú mantiene con Mitsui Automotriz S.A. y diversos concesionarios, lo que se refleja en que aproximadamente el 85% de sus colocaciones corresponde al financiamiento de autos de la marca Toyota, marca que lidera el mercado automotriz, con una participación del 21.5% en vehículos livianos y 27.4% en seminuevos.

Crecimiento y liderazgo en financiamiento vehicular

MAF Perú se consolida en una posición de liderazgo, con un crecimiento promedio anual de cartera de 14.8% en los últimos cinco años, superior al 5.4% del sistema financiero. A marzo de 2025, su participación en el mercado alcanzó el 30.5%, frente al 19.7% registrado en 2019. Asimismo, representa actualmente el 26% del total financiado en el sector.

Además, en ese mismo trimestre, la empresa financiera reportó una utilidad neta de S/18.8 millones, lo que impulsó sus indicadores de rentabilidad a un ROA de 4.8% y un ROE de 20.6%, mostrando una gestión óptima del negocio, menor gasto en provisiones y control en costos operativos.

Respaldo financiero sólido y estratégico

La empresa obtuvo un Ratio de Capital Global (RCG) de 17.1% en el primer trimestre de este año, uno de los más altos del sistema financiero. Su capacidad de fondeo se respalda con líneas de crédito disponibles por US$501 millones, de las cuales solo usaron US$307 millones y un Programa de Bonos Corporativos por US$400 millones, inscrito en la SMV, destinado a fortalecer su actividad crediticia.

Gestión de riesgos y compromiso sostenible

Pese a los ligeros aumentos en los indicadores de cartera de alto riesgo (9.2%) y cartera pesada (15.3%), MAF Perú cuenta con sólidos niveles de cobertura, con ratios del 134.4% y 76.0% respectivamente. El respaldo de garantía prendaria sobre los vehículos reduce la probabilidad de pérdida ante incumplimientos.

El escenario actual de recuperación del sector automotriz, con un crecimiento del 15.4% en la venta de vehículos nuevos en el primer trimestre de 2025, y la baja penetración del crédito vehicular en el (26%, frente a niveles de hasta 60% en otros mercados de la región), abre oportunidades de expansión para MAF Perú.

Tras la reciente clasificación de Apoyo & Asociados, afiliada a Fitch Ratings, la estrategia centrada en el cliente y su respaldo internacional, MAF Perú reafirma su compromiso de promover soluciones financieras de movilidad para impulsar el desarrollo del país, proyectándose como un actor importante en la inclusión financiera y el fortalecimiento del mercado automotriz.

