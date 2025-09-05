El Ministerio de Energía y Minas (Minem) encargó a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) la licitación pública de 18 proyectos de transmisión eléctrica del Servicio Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN).

Así lo informó el Minem, que refirió que esas iniciativas forman parte de Plan de Transmisión 2025 – 2034, que se ejecutarán en diversas regiones del país, por un monto de inversión que supera los US$ 915 millones.

La ejecución de estas obras, que serán licitadas en cuatro grupos -indicó el sector- permitirá garantizar la seguridad del suministro eléctrico y la calidad del servicio a nivel nacional, a fin de que éste sea eficiente y confiable.

¿Qué comprende el primer grupo de proyectos?

El primer grupo, que beneficiará a más de 1.6 millones de usuarios y comprende obras en Piura, Lambayeque, Junín y Ayacucho, está compuesto por cuatro proyectos, entre ellos el Enlace 500 kV Miguel Grau – Pariñas y la nueva SE Pariñas 500/220 kV

Le siguen los Enlaces 220 kV Felam – Tierras Nuevas – Salitral, ampliaciones y subestaciones asociadas (Proyecto ITC); Nueva SE Palián 220/60 kV y enlaces en 220 kV y 60 kV asociadas (Proyecto ITC); y Enlace 220 kV Muyurina – Mollepata, ampliaciones y subestaciones (Proyecto ITC).

Componentes del segundo grupo

El segundo grupo de proyectos a ser licitados, que se ejecutarán en Cusco, Puno, Madre de Dios, Ica y Lima, beneficiando a 1,8 millones de peruanos, comprende, en primer lugar, el Enlace 500 kV Colectora-Bicentenario-Chilca, ampliaciones y subestaciones asociadas.

En ese grupo se encuentra además el Enlace 220 kV Tintaya Nueva - Nueva San Gabán; Enlace 220 kV Nueva San Gabán-Puerto Maldonado, ampliaciones y subestaciones asociadas (Proyecto ITC); y el Enlace 138 kV San Román-Yocara-Maravilla (Juliaca), ampliaciones y subestaciones asociadas (Proyecto ITC).

Otros proyectos

El sector informó que los grupos 3 y 4 están conformados por 10 proyectos de transmisión eléctrica que se desarrollarán en las regiones La Libertad, Piura, Lima, Junín, San Martín, Ucayali, Ica y Tacna, y beneficiará a una población de cerca de 2 millones de peruanos con un sistema eléctrico robusto y confiable.

Explicó que los proyectos de transmisión son importantes por el beneficio económico y social que generan para la población; además de incrementar la capacidad de transporte de electricidad, para atender con eficiencia y calidad el aumento de la demanda de energía eléctrica en las regiones.

