El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, habla durante un Consejo Económico y Social, en La Paz, el 27 de mayo de 2026. (Gabriel Márquez / EFE)
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, habla durante un Consejo Económico y Social, en La Paz, el 27 de mayo de 2026. (Gabriel Márquez / EFE)
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Redacción Gestión
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provocada por un mes de protestas y bloqueos de carreteras de sectores que exigen la salida del mandatario.

, sin que hayan tenido éxito los dos intentos de desbloqueo realizados por policías y militares.

Una de las alternativas planteadas para resolver el conflicto fue la aplicación de un estado de excepción “sectorializado”, aunque el Gobierno ha insistido en que es su “última opción».

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Ante la falta de diálogo y soluciones,

La Constitución boliviana establece que el referéndum revocatorio se puede realizar cuando las autoridades llegan a la mitad de su mandato de cinco años.

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El diputado Carlos Alarcón, promotor de esta iniciativa, explicó que su propuesta “excepcional” busca convocar a una consulta popular en los próximos 90 a 120 días.

“Los movilizados quieren elecciones y el camino no es romper la Constitución y la democracia, sino acudir al voto”, indicó Alarcón, de la alianza Unidad, aunque el parlamentario aclaró que es una propuesta “a título personal”.

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Según Alarcón, si el referéndum favorece a Paz, al margen de su permanencia en la Presidencia,

En caso de que el mandatario no obtenga respaldo, se debería convocar a comicios y planificar un nuevo proceso electoral en los meses siguientes, agregó.

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Esta posición fue respaldada por el excandidato presidencial y exlegislador Andrónico Rodríguez, disidente del bloque de Evo Morales, quien sostuvo que “adelantar el referéndum” es una opción para “evitar una mayor escalada de violencia y profundizar la crisis económica”.

Sin embargo, los sectores leales a Morales expresaron su rechazo a esa propuesta y reiteraron que la renuncia de Paz es la “única salida” a la crisis.

Elaborado con información de EFE.

Una mujer sostiene un cartel que dice "Renuncia, Presidente", en referencia al presidente boliviano Rodrigo Paz, durante una protesta antigubernamental en La Paz el 1 de junio de 2026. Foto: Marvin RECINOS / AFP
Una mujer sostiene un cartel que dice "Renuncia, Presidente", en referencia al presidente boliviano Rodrigo Paz, durante una protesta antigubernamental en La Paz el 1 de junio de 2026. Foto: Marvin RECINOS / AFP

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