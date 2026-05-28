Los seguidores del expresidente de Bolivia, Evo Morales, reforzaron este jueves los bloqueos de carreteras en el centro del país ante el temor de una posible detención del exmandatario, quien afronta un proceso judicial por presunta trata agravada de personas.

La tensión aumentó luego de un apagón registrado la noche anterior en el Trópico de Cochabamba, considerado el principal bastión sindical y político de Morales y una de las mayores zonas productoras de hoja de coca del país. Sectores afines al exgobernante denunciaron un supuesto despliegue policial para capturarlo.

Durante un acto realizado en la localidad de Chimoré, la dirigente campesina Jesusa Yampara aseguró que el presunto operativo para detener a Morales “ha fracasado”, según difundió la radio cocalera Kawsachun Coca (RKC).

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“Nos han querido amedrentar. Ahora desde aquí, desde Chimoré, decimos (que) el bloqueo continúa indefinidamente”, afirmó Yampara, quien también indicó que se realizarán vigilias para resguardar al exmandatario.

Juicio suspendido

Morales permanece en el Trópico de Cochabamba desde octubre de 2024, resguardado por centenares de simpatizantes.

Sobre el exmandatario pesan dos órdenes de detención, la más reciente emitida el pasado 11 de mayo, luego de que no asistiera al inicio del juicio en su contra por presunta trata agravada de personas. El caso está relacionado con una supuesta relación con una menor de edad, con quien habría tenido una hija durante su gestión presidencial en 2016.

El proceso judicial quedó suspendido y continuará únicamente cuando Morales se presente ante las autoridades o se ejecute la orden de captura.

Reacciones por el apagón

El corte del suministro eléctrico, que se prolongó por aproximadamente dos horas, afectó a cinco municipios de la zona y generó alarma entre los campesinos, quienes denunciaron un presunto operativo contra el exmandatario. Incluso, algunos grupos llegaron a cercar un cuartel policial para impedir una eventual movilización de agentes, según imágenes difundidas por la RKC.

Seguidores de Evo Morales reforzaron los bloqueos en Cochabamba ante el temor de una posible captura del exmandatario. Foto: EFE.

La estatal Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) informó este jueves que el incidente se produjo por la caída de un poste de alta tensión y señaló que continúan las investigaciones para determinar las causas del hecho.

Por su parte, el comandante de la Policía del Trópico de Cochabamba, Freddy Vargas, afirmó que el apagón provocó “zozobra” entre la población debido a la “susceptibilidad por una presunta intervención policial”, aunque aclaró que esta “no fue cierta”.

En tanto, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, declaró al canal Unitel que en la zona existe “una paranoia” debido a la caída de un generador y cuestionó las movilizaciones impulsadas por sectores afines a Morales.

“Hay un líder cocalero que está allá protegido por todos estos sectores y que están en un plan totalmente diferente a lo que es avanzar en la democracia”, sostuvo Lupo, quien añadió que el expresidente “va a tener que dar cuentas a la Justicia”.

En esa región también continúan los bloqueos de carreteras que exigen la renuncia del presidente boliviano, Rodrigo Paz, en medio de las protestas promovidas por Morales, la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación de Campesinos de La Paz.

Elaborado con información de EFE