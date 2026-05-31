Exportaciones de papa peruana crecieron 19% y llegaron a 13 mercados internacionales | Foto: Midagri
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Redacción Gestión
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Exportaciones de papa peruana crecieron 19% y llegaron a 13 mercados internacionales | Foto: Midagri
Exportaciones de papa peruana crecieron 19% y llegaron a 13 mercados internacionales | Foto: Midagri

De acuerdo con el sector, Bolivia, Brasil, Estados Unidos y países de Europa figuran entre los principales destinos comerciales de la papa peruana.

Este desempeño favorece a pequeños productores de regiones como Cajamarca, Junín, Huánuco, Cusco, Ayacucho, Apurímac, Puno, Arequipa e Ica, donde este cultivo es una fuente relevante de empleo e ingresos para la agricultura familiar.

El Midagri señaló que este crecimiento responde a la demanda internacional por la variedad, origen y estándares de inocuidad del producto peruano. Además, destacó que el cumplimiento de protocolos fitosanitarios, supervisados por el Senasa, permite sostener la competitividad del tubérculo en mercados exigentes.

Uno de los factores clave para mejorar la productividad es el uso de semilla certificada. Según el Senasa, este tipo de semilla puede elevar el rendimiento del cultivo hasta en 70%, además de reducir riesgos asociados a plagas y proteger la inversión de los agricultores.

Actualmente, el Senasa trabaja con 1,214 productores de semilla de papa a nivel nacional. En el último periodo, las regiones con mayor producción de semillas certificadas fueron Junín, con 736 toneladas; Cajamarca, con 499 toneladas; Huancavelica, con 207 toneladas; y Apurímac, con 184 toneladas.

El Midagri indicó que continuará impulsando la apertura de nuevos mercados internacionales para productos agrícolas peruanos, con el objetivo de fortalecer la presencia de la biodiversidad nacional en el exterior.

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