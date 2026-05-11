La empresa agroindustrial Caynarachi, de propiedad del Grupo Virú, apunta a aumentar su oferta de palmito y acaí; ello, con foco en el mercado internacional. De hecho, en la actualidad, el 99% de la producción de la empresa se orienta a la exportación.

El gerente general de Caynarachi, Manuel Diez Canseco, detalló a la agencia Agraria que su representada, con operación en San Martín, cuenta con 2,600 hectáreas (has) de terreno, de los cuales alrededor de 1,000 has son de palmito y 230 has de acaí. Dentro del área también está la planta de conserva (donde procesan palmito, pimiento y piña) y congelado (para la pulpa de acaí).

De momento, el cultivo bandera es el palmito, siendo que un 60% del volumen proviene de agricultores terceros de la zona. Mientras, el acaí surge de sus propios campos y tiene como destino principal a Estados Unidos, aunque han iniciado envíos a Asia, destacando Japón y Corea que se interesan en la oferta de Perú.

Gerente general de Caynarachi, Manuel Diez Canseco. (Foto: Agraria)

Proyectos en camino

De acuerdo con Diez Canseco, el crecimiento en palmito surgiría con terceros agricultores. “En este momento el palmito lo estamos desarrollando más con terceros agricultores, ya que es un cultivo de fácil manejo, sostenible y les permite salir adelante”, agregó.

En cuanto al acaí, el vocero sostuvo que el reto es crecer de manera importante porque tiene mucha demanda internacional. Espera aumentar las hectáreas en los campos propios, pero también están explorando si se puede desarrollar con terceros agricultores.

La empresa también se dedica a la producción de pimientos, piña, entre otros productos.