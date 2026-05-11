Las exportaciones peruanas de uva fresca alcanzaron las 86.4 millones de cajas en la campaña 2025-2026, lo que representó un crecimiento de 4% frente a la temporada anterior y de 37% respecto a la campaña 2023-2024, en un contexto marcado por la transición del sector hacia variedades con mayor valor comercial.
“El crecimiento se debe a la constante expansión del área certificada, que ahora suma 23,748 hectáreas, de las cuales Ica y Piura representan el 86%. La expansión del país ya no se basa en el volumen, sino en la transición a variedades con licencia”, señaló Luis Miguel Vegas, gerente general de Provid.
Actualmente, estas variedades representan el 87% de las exportaciones totales y el 85% del área cultivada.
LEA TAMBIÉN: Beta apuesta por variedades de uva y arándano: US$ 120 millones de inversión en camino
Giro hacia variedades premium redefine el negocio
El recambio varietal se ha acelerado en los últimos años. Las uvas blancas sin semillas, como Sweet Globe y Autumn Crisp, dominan tanto en superficie como en exportaciones.
“Autumn Crisp, en particular, experimentó un aumento del 26% en superficie cultivada y un incremento del 33% en exportaciones. Por el contrario, Red Globe continúa en declive, con una reducción del 29% en superficie cultivada y un descenso del 22% en exportaciones”, precisó Vegas.
Según explicó, este cambio responde a una transformación en la demanda global. “Los consumidores ahora priorizan el sabor, la textura crujiente y la vida útil”, indicó.
En términos de mercados, Estados Unidos se mantuvo como el principal destino, al concentrar el 52% de los envíos, con un crecimiento de 6%. En ese país, la variedad White Seedless alcanzó una participación de 61%.
“Los consumidores estadounidenses exigen calendarios de entrega fiables, calidad constante y variedades de primera calidad. Perú se encuentra ahora en una excelente posición para satisfacer estas demandas”, afirmó.
Europa, en tanto, representó el 22% de los envíos, aunque registró una caída de 3%. Los Países Bajos siguieron siendo el principal punto de ingreso pese a un retroceso de 10%. “Europa se ha convertido en un mercado más selectivo y sensible al precio”, advirtió Vegas.
En otras regiones, Latinoamérica creció 13%, impulsada por México y Colombia, mientras que Asia retrocedió 3%, afectada por la fuerte caída de los envíos a China.
LEA TAMBIÉN: Boom agroexportador 2026: Perú supera los US$ 1,330 millones en enero
El valor FOB de la campaña alcanzó los US$ 2,072 millones, apenas un 1% más que el de la temporada anterior, lo que indica una presión constante sobre los precios internacionales.
“Perú ha desarrollado una industria sólida a lo largo de 25 años. La mejora continua en la eficiencia, la reconversión de variedades y la expansión del mercado seguirán siendo nuestras principales ventajas competitivas”, concluyó.