Las exportaciones peruanas de uva fresca alcanzaron las 86.4 millones de cajas en la campaña 2025-2026, lo que representó un crecimiento de 4% frente a la temporada anterior y de 37% respecto a la campaña 2023-2024, en un contexto marcado por la transición del sector hacia variedades con mayor valor comercial.

“El crecimiento se debe a la constante expansión del área certificada, que ahora suma 23,748 hectáreas, de las cuales Ica y Piura representan el 86%. La expansión del país ya no se basa en el volumen, sino en la transición a variedades con licencia”, señaló Luis Miguel Vegas, gerente general de Provid.

Actualmente, estas variedades representan el 87% de las exportaciones totales y el 85% del área cultivada.

Giro hacia variedades premium redefine el negocio

El recambio varietal se ha acelerado en los últimos años. Las uvas blancas sin semillas, como Sweet Globe y Autumn Crisp, dominan tanto en superficie como en exportaciones.

“Autumn Crisp, en particular, experimentó un aumento del 26% en superficie cultivada y un incremento del 33% en exportaciones. Por el contrario, Red Globe continúa en declive, con una reducción del 29% en superficie cultivada y un descenso del 22% en exportaciones”, precisó Vegas.

Según explicó, este cambio responde a una transformación en la demanda global. “Los consumidores ahora priorizan el sabor, la textura crujiente y la vida útil”, indicó.

Estados Unidos recibe el 52% de las exportaciones de uva peruana y sigue como principal destino. (Foto: Archivo)

En términos de mercados, Estados Unidos se mantuvo como el principal destino, al concentrar el 52% de los envíos, con un crecimiento de 6%. En ese país, la variedad White Seedless alcanzó una participación de 61%.

“Los consumidores estadounidenses exigen calendarios de entrega fiables, calidad constante y variedades de primera calidad. Perú se encuentra ahora en una excelente posición para satisfacer estas demandas”, afirmó.

Europa, en tanto, representó el 22% de los envíos, aunque registró una caída de 3%. Los Países Bajos siguieron siendo el principal punto de ingreso pese a un retroceso de 10%. “Europa se ha convertido en un mercado más selectivo y sensible al precio”, advirtió Vegas.

En otras regiones, Latinoamérica creció 13%, impulsada por México y Colombia, mientras que Asia retrocedió 3%, afectada por la fuerte caída de los envíos a China.

El valor FOB de la campaña alcanzó los US$ 2,072 millones, apenas un 1% más que el de la temporada anterior, lo que indica una presión constante sobre los precios internacionales.

“Perú ha desarrollado una industria sólida a lo largo de 25 años. La mejora continua en la eficiencia, la reconversión de variedades y la expansión del mercado seguirán siendo nuestras principales ventajas competitivas”, concluyó.