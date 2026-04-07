Agrokasa proyecta habilitar nuevas áreas de cultivo en Ica. Foto: Andina. (Foto: difusión)
Agrokasa proyecta habilitar nuevas áreas de cultivo en Ica. Foto: Andina. (Foto: difusión)
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Karen Guardia Quispe
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En octubre de 2025, Gestión anticipó el retorno de Sociedad Agrícola Agrokasa al negocio de espárragos en alianza con la estadounidense Pacific Produce, tras un breve periodo de haber abandonado dicho cultivo. De cara a este 2026, la empresa —perteneciente al Grupo Hame de Guatemala— ya ha definido sus nuevas líneas de acción. En detalle, la expansión de su frontera agrícola será una de sus prioridades. ¿Qué planes se ha trazado para los siguientes meses?

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