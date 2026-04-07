La agroindustrial peruana presentó ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) una Evaluación Ambiental Preliminar (EVAP) correspondiente a su Fundo La Catalina (Ica). La iniciativa contempla la ejecución de diversas intervenciones en este predio de 1,887.61 hectáreas, donde se desarrollan actividades de cultivo y empaque de uva de mesa, arándano y palto.

En concreto, el proyecto contempla la instalación de lotes destinados al cultivo de arándano y uva , así como la habilitación de infraestructura complementaria, como reservorios, oficinas, entre otros componentes.

El plan de Agrokasa contempla la construcción de un reservorio con capacidad de 320,000 m3 para asegurar el abastecimiento hídrico. Foto: Andina.

Los cambios que alista Agrokasa en La Catalina

De acuerdo con la EVAP, Agrokasa proyecta habilitar 188.16 hectáreas de arándano y 9.28 hectáreas de uva, ambas con sistema de riego por goteo . Asimismo, prevé la construcción del reservorio Luren IV, con una capacidad aproximada de 320,000 metros cúbicos (m3) para el almacenamiento de agua.

El plan también incluye la instalación de 129 letrinas de hoyo seco para el personal de campo, así como 12 comedores equipados con servicios higiénicos y sistemas de tratamiento de efluentes mediante tanques sépticos y pozos percoladores.

LEA TAMBIÉN: Agrokasa implementa sistema de refrigeración de amoniaco en planta de Ica

A nivel de infraestructura operativa, la EVAP plantea la ampliación de áreas existentes —como la zona de premezcla, el almacén de lubricantes y la oficina de seguridad y salud en el trabajo (SST)—, además de la construcción de nuevas instalaciones, entre ellas zonas de mezcla, hidrantes, almacenes de agroquímicos, vestuarios, áreas de preparación y un segundo nivel para el comedor base.

El proyecto incorpora también obras para la gestión hídrica y de efluentes, como la construcción de pozos percoladores, una piscina con capacidad de 30,000 m3, y una planta de ósmosis destinada al tratamiento de agua. A esas labores, se suma la instalación de tres plantas generadoras de ácido hipocloroso para la desinfección en campo.

Agrokasa prevé también ejecutar mejoras en la infraestructura del fundo, incluyendo el reforzamiento del cauce EPE mediante enrocado en dos tramos, la construcción de un puente interno para mejorar la conectividad y la instalación de hidrantes adicionales para el programa de palto.

LEA TAMBIÉN: Agrokasa elige socio para la transformación digital de sus operaciones

De acuerdo con el EVAP, las iniciativas demandarían una inversión estimada de S/ 54 millones (alrededor de US$ 15.6 millones).