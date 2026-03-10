Complejo Agroindustrial Beta proyectó un crecimiento significativo en sus operaciones 2026; ello, apalancado en la producción y exportación de arándano, uno de los productos más relevantes dentro de su cartera.

De este modo, la compañía informó que sus cultivo de arándano este año superarán las 2,040 hectáreas, representando cuya expansión un incremento del 28.94% respecto a las áreas cultivadas en el 2025 .​

“Este avance se sustenta en el sólido desempeño de la campaña anterior, durante la cual alcanzamos una producción de 26,690,739 kilos de arándano, consolidando nuestra eficiencia productiva y reafirmando nuestro compromiso con altos estándares de calidad e innovación agrícola”, explicó la empresa a través de sus redes sociales.

Asimismo, la firma indicó que el crecimiento sostenido en las operaciones de Lambayeque e Ica, sumado a inversiones en infraestructura, prácticas agrícolas responsables y apertura de nuevos destinos de exportación, reforzan su rol como actor clave en el crecimiento y posicionamiento de la agroindustria. ​

Complejo Agroindustrial Beta también produce y exporta palta. (Foto: Beta)

Beta y los resultados de la campaña 2025

Beta señaló que durante la campaña 2025 logró exportar más de 1,897 contenedores de arándanos, superando de esta manera los 1,624 contenedores registrados en 2024.

“Este resultado refleja un crecimiento sostenido y reafirma la solidez y competitividad de la agroindustria peruana en los mercados internacionales”, destacó la empresa.

La firma sostuvo que dicho avance se logró, entre otros factores, debido a la producción y exportación de arándanos cultivados en sus operaciones de Lambayeque e Ica.