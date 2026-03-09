El grupo chileno Empresas Penta decidió expandir su negocio agrícola en el Perú con una inversión cercana a US$60 millones para desarrollar un proyecto de 400 hectáreas de arándanos en Trujillo, en la región La Libertad, reforzando su presencia en la agroindustria de exportación del país.

La iniciativa forma parte de la estrategia de Penta por diversificar su plataforma productiva fuera de Chile y aprovechar el posicionamiento del Perú como uno de los principales productores y exportadores de arándanos a nivel global. El proyecto contempla plantaciones destinadas principalmente a mercados internacionales como Estados Unidos, Europa y China.

De acuerdo con la compañía, el predio adquirido para el desarrollo agrícola abarca unas 400 hectáreas, con potencial de expansión conforme avance la operación y se consoliden los resultados productivos.

LEA TAMBIÉN: Agroexportaciones inician el año creciendo 6%: Estos productos fueron las estrellas

Expansión agrícola

El presidente de Empresas Penta, Fabio Valdés, destacó el atractivo del cultivo y el rol que puede jugar Perú dentro de la estrategia agrícola del grupo.

“El arándano es un negocio que hoy tiene una demanda global muy dinámica. Perú ofrece condiciones productivas muy competitivas y una ventana comercial clave para abastecer a los principales mercados”, señaló.

La decisión de invertir en el país también responde al posicionamiento que ha alcanzado la agroindustria peruana en el mercado global de berries. La costa norte concentra algunas de las zonas más dinámicas del sector gracias a su clima y a la capacidad de producir en periodos de alta demanda internacional.

Con esta incursión, el grupo Penta suma una nueva operación agrícola fuera de Chile, donde ya mantiene una plataforma productiva relevante a través de su filial Agrícola Mercedario, enfocada en cultivos frutícolas destinados a exportación.

El holding ingresó al sector agrícola en 2006, inicialmente con plantaciones de uva de mesa y paltas, y posteriormente amplió su portafolio hacia otros cultivos de mayor valor, como cerezas y mandarinas.

El desarrollo del proyecto en Trujillo se realizará de manera progresiva y podría ampliarse en el futuro en función del desempeño productivo y la evolución del mercado internacional del arándano.