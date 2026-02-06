Productos agroexportadores emergentes como la granada, la pitahaya y la quinua se perfilan con un buen desempeño en el 2026, impulsados por una mayor demanda internacional, la apertura de nuevos mercados y mejores condiciones logísticas, señaló la Asociación de Exportadores (Adex).

El presidente del Comité de Agroindustrias, Alimentos y Bebidas de Adex, Mario Salazar Vergaray, sostuvo que, si bien productos consolidados como el arándano, la palta y el mango continuarán liderando los envíos al exterior, existe un grupo de cultivos de menor volumen que viene mostrando un crecimiento sostenido y con alto potencial de desarrollo.

“El arándano ya supera los US$ 2,200 millones en exportaciones en todo el 2025, y la palta bordea los US$ 1,900 millones. Pero también hay productos menores como la pitahaya, la quinua, el cacao y la granada, que no exportan por miles de millones, pero han ido creciendo de manera constante”, dijo a Andina.

Mario Salazar indicó que uno de los principales avances observados en el 2025 fue una mayor profundidad de ventas de la oferta agroexportadora existente, lo que evidencia una mejor llegada a los mercados internacionales, especialmente en Asia.

“Lo que hemos obtenido en este 2025 es que, de los productos que ya están, hemos tenido mayor profundidad de ventas. Eso es positivo, porque significa que el efecto del Puerto de Chancay está comenzando a dar sus frutos”, remarcó.

Detalló que, gracias a la nueva infraestructura portuaria, el Perú ahora puede llegar más rápido a mercados asiáticos, donde algunos productos recién están consolidándose. “Había un mercado al que no llegábamos con rapidez, que era Asia, y ahora con el Puerto de Chancay llegamos más rápido. Además, tenemos protocolos en algunos productos, lo que permite enviar mayores volúmenes”, precisó.

Entre los productos emergentes, el directivo de Adex destacó a la granada como uno de los cultivos con mejores perspectivas para acercarse al nivel de los productos tradicionales en los próximos años.

“Yo creo que la granada tiene un futuro prometedor. En el 2025 debería estar alrededor de los US$ 200 o US$ 300 millones en exportaciones”, estimó.

Indicó que la granada peruana tiene como principales destinos a Estados Unidos y Europa, aunque su consumo es elevado en Asia, mercado donde se observa una demanda creciente. Esta tendencia ha motivado la expansión de áreas de cultivo en regiones como Tacna, Ica, Arequipa y el norte del país.

“Es un cultivo muy versátil, que ha tenido muy buenos retornos, buenos precios y una demanda creciente. Es uno de los cultivos que está destacando entre los productos más pequeños que están saliendo”, señaló.

Mario Salazar resaltó que el crecimiento de la agroexportación peruana se sustenta en los tratados de libre comercio y en el acceso sanitario a nuevos mercados.

“La base de todo son los tratados de libre comercio, y los nuevos acuerdos, como el de India, abren mercados inmensos. A eso se suma el trabajo sanitario para que nuestros productos puedan ingresar a esos países”, explicó.

Como ejemplo, mencionó la apertura del mercado chino para la palta congelada, lograda en el 2025 gracias al trabajo conjunto entre el sector privado y las autoridades sanitarias.

“El año pasado hicimos un circuito comercial en Shanghái y nos impresionó la demanda de palta congelada. Los pedidos que se tomaron en el último trimestre del 2025 comenzarán a verse cuando inicie la campaña, entre febrero y marzo, primero en la sierra y luego en la costa”, detalló.

Añadió que este nuevo producto con valor agregado permitirá aumentar los volúmenes exportados y diversificar la oferta hacia un mercado de gran tamaño.

El empresario consideró que la ampliación de la canasta agroexportadora continuará en el 2026, no solo a través de nuevos productos, sino también mediante el desarrollo de variedades dentro de los cultivos ya existentes.

“No solo se trata de agregar un producto más, sino de crecer dentro del mismo producto. En el arándano, por ejemplo, puedes encontrar hasta 20 variedades. En la uva también hay diferentes formas, colores y sabores”, indicó.

Este proceso, señaló, permite atender nichos específicos de mercado y responder a nuevas preferencias de los consumidores internacionales.

Cacao y berries

Respecto a los productos que podrían ganar mayor protagonismo en el 2026, Mario Salazar destacó al cacao peruano, cuya demanda se mantiene elevada por la reducción de la producción en algunos países africanos.

“El cacao peruano va a seguir siendo protagonista. La caída de áreas cultivadas en África ha hecho que se busquen nuevas fuentes, y el Perú es uno de los líderes. Además, esto está jalando la demanda de chocolate peruano y fortaleciendo el reconocimiento del país como origen de cacao y chocolate”, afirmó.

Asimismo, mencionó a la cereza y la frambuesa como cultivos con potencial, cuyas variedades ya vienen adaptándose al país a través de estaciones experimentales y pequeños productores.

“Si se consolida la fresa y se suman la cereza y la frambuesa, el Perú podría convertirse en un hub de berries. Siempre ese rol lo tuvo Chile, pero ahora se abre una oportunidad”, comentó.

No obstante, advirtió que en productos como la fresa congelada aún existe el desafío de mejorar la productividad para competir con países como Egipto, que tiene menores costos.

“Tenemos demanda mundial, pero necesitamos trabajar en el campo para aumentar la productividad, con tecnologías como invernaderos. El mercado existe y no nos lo vamos a dejar quitar”, concluyó.