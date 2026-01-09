El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) informó que el comercio de productos agrícolas peruanos hacia Francia se mantiene sólido y sin afectaciones, en un contexto de fortalecimiento de los estándares sanitarios internacionales orientados a garantizar alimentos seguros para los consumidores.

De acuerdo con la entidad, las recientes disposiciones adoptadas por las autoridades francesas se encuentran alineadas con las acciones que, desde hace varios años, vienen priorizando los productores, gremios exportadores y el Senasa, en concordancia con las exigencias de la Unión Europea y otros mercados internacionales.

Desde 2014, cuando los Estados miembros de la Unión Europea iniciaron la aplicación de medidas de rechazo ante la detección de residuos de determinadas sustancias fitosanitarias prohibidas —como carbendazim, benomil, tiofanato-metilo, glufosinato y mancozeb—, los gremios peruanos de productores y exportadores de frutas adoptaron de manera preventiva la decisión de excluir dichas sustancias de sus programas fitosanitarios de control de plagas.

La medida cautelar emitida el 7 de enero dispone la suspensión de la importación, introducción y comercialización, gratuita u onerosa, en todo el territorio francés, de determinados productos alimenticios originarios de países no pertenecientes a la Unión Europea que contengan residuos cuantificables de sustancias fitosanitarias activas cuyo uso se encuentra prohibido en dicho bloque.

En ese marco, el Senasa comunicó oportunamente el alcance de la norma a la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), con el objetivo de facilitar su difusión entre los productores y exportadores, promover una adecuada evaluación técnica y comercial, y asegurar la continuidad de las exportaciones, previniendo eventuales rechazos o restricciones.

La autoridad sanitaria precisó que la disposición es de aplicación general y alcanza a todos los países que realizan tratamientos fitosanitarios, así como a diversos productos de origen vegetal, tanto frescos como procesados, incluyendo frutas, hortalizas y cereales.

Exportaciones peruanas a Francia

Durante 2025, los productos agrícolas peruanos con mayor demanda en el mercado francés fueron la palta fresca (16 mil toneladas), el mango fresco (4 852 toneladas), el café en grano verde (3 475 toneladas) y la quinua en grano (1 166 toneladas), de acuerdo con cifras oficiales.

El Senasa reiteró su compromiso de continuar trabajando de manera articulada con el sector productivo y exportador para garantizar el cumplimiento de los estándares sanitarios internacionales y preservar el posicionamiento de los productos agrícolas peruanos en los principales mercados.