¿Cuáles son las últimas novedades sobre la agroexportación del Perú? (Foto: Andina)
¿Cuáles son las últimas novedades sobre la agroexportación del Perú? (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El Ministerio de Desarrollo Agrario (Midagri), a través del Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú (Senasa), anunció que el Perú alcanzó un nuevo hito en su desarrollo agroexportador: concretó la exportación de 540 productos agrícolas a 115 destinos internacionales.

TE PUEDE INTERESAR

13 productos del agro quieren entrar a nuevos mercados del mundo: el abanico que se abre
Chinecas: se abriría puerta para que venda tierras para el agro directamente, ¿qué cambia?
Congreso: buscan nueva regulación laboral en el agro, ¿qué cambiaría?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.