Según los registros oficiales, los envíos agrícolas superaron los 3 millones de toneladas. ¿Qué productos destacaron?

Las “estrellas” del agro

La lista que brilló:

Palta, con 767,230 toneladas (23%)

Uva, con 555,524 toneladas (17%)

Arándano, con 343,537 toneladas (10%)

Mandarina, con 249,070 toneladas (8%)

Mango, con 206,815 toneladas (6%)

Los productos agrícolas peruanos llegaron principalmente a Estados Unidos, que concentró el 28% de los envíos del volumen exportado, seguido por Países Bajos (19%). Asimismo, entre otros mercados se tiene a España, China, Chile y México, que en conjunto representaron el 24% del total exportado.

“Este récord histórico es fruto del esfuerzo permanente por proteger la sanidad agraria del país. Desde el Midagri, con la importante labor del Senasa, garantizamos el cumplimiento de los estándares fitosanitarios internacionales, lo que fortalece la confianza de los mercados y abre nuevas oportunidades para nuestros productores, especialmente los pequeños y medianos agricultores”, señaló el ministro Vladimir Cuno.

¿Cuáles son las expectativas para la exportación de palta en Perú? (Foto: Andina)

Prioridad: acceso fitosanitario

Estos avances han sido posibles gracias a la sólida condición fitosanitaria del Perú, sostenida mediante un trabajo articulado con los productores y el sector privado, que ha permitido prevenir y controlar plagas de alto impacto, como la mosca de la fruta, el fusarium y la polilla de la papa.

“El crecimiento de las agroexportaciones y la conquista de nuevos mercados son el resultado del trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado. Este año, con el apoyo del Senasa, hemos concretado 23 accesos fitosanitarios para productos agrícolas peruanos, ampliando las ventanas comerciales para nuestros productores”, manifestó el titular del Midagri.

Gracias al aumento de la demanda global y la condición fitosanitaria del país, el Perú se ha posicionado como el primer exportador mundial de uva y arándano, el segundo de palta, y uno de los principales proveedores de cítricos y mango a nivel global .

Hay alrededor de 1,500 hectáreas de cultivo de banano orgánico afectadas por el Fusarium. (Foto: Andina)

Productos emergentes

Además de los productos tradicionales, la canasta agroexportadora peruana continúa diversificándose. Destaca la granadilla, cultivada en regiones como Pasco, Junín, Huánuco y Áncash, desde donde se lograron exportar 418 toneladas, principalmente a Países Bajos, España, Alemania y Francia.

Asimismo, el aguaymanto, proveniente principalmente de Áncash y Cajamarca, que alcanzó 199 toneladas y llegó a ocho mercados internacionales, como Alemania, Países Bajos, Canadá, Rusia, Dubái, Uruguay, España y Hong Kong.