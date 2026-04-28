Exportaciones de uva cierran periodo de cosecha para exportación con resultados récord, según cifras preliminares. (Foto: Andina)
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Elías García Olano
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Si bien las últimas semanas de abril de cada año suelen marcar el final de la campaña de exportación de uva de mesa del Perú, esta vez, se prevé que se podría extender hasta mayo. Aun así, hasta la fecha, las cifras apuntan a que ya se rompió un récord en sus envíos al exterior.

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