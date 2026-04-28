Hasta la semana pasada el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) reportó embarques al exterior de esa fruta por 706,379 toneladas, lo que, según esa entidad, adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), nos consolidaba como líder mundial por tercer año consecutivo.

Sin embargo, según proyecciones del Departamento de Agricultura de EE.UU. en esta campaña el Perú podría haber sido desplazado del primer lugar como productor mundial de uva de mesa por China.

Crecimiento récord

Al inicio de esta semana, según indicó Fernando Cillóniz, presidente de la consultora Inform@acción, a Gestión, los despachos al extranjero de uva de mesa superarían las 711,000 toneladas .

De confirmarse esa cifra, significaría un crecimiento de 5.80% respecto a las 672,000 toneladas de la anterior campaña 2024-2025, cantidad que, destacó el experto en el sector agroexportador, es un resultado histórico.

De acuerdo con Senasa, a fin de respaldar el crecimiento de los envíos de uva, en la campaña que está culminando, esa entidad autorizó 121 plantas empacadoras y certificó 23,353 hectáreas (has) de cultivo de vid, lo cual significa un crecimiento del 6.15% en las áreas sembradas respecto a las 22,000 has de la campaña 2024-2025.

En este periodo agrícola, Senasa detalló que las zonas productivas estuvieron concentradas principalmente en Ica (50%) y Piura (35%), seguidas de Lambayeque, La Libertad y Arequipa.

Al inicio de esta semana, según indicó Fernando Cillóniz, presidente de la consultora Inform@acción, a Gestión, los despachos al extranjero de uva de mesa superarían las 711,000 toneladas. Foto: Andina.

Control a plaga fue clave

Estos resultados importantes para esta fruta, anota Senasa, son también resultado de un trabajo articulado entre productores, organizaciones agrarias y autoridades, que fortalecieron el control integrado de la mosca de la fruta bajo la conducción técnica de la entidad.

Al respecto, explica que un factor clave en el crecimiento fue la aplicación del tratamiento en frío en bodegas frigoríficas de embarcaciones, lo que ha permitido garantizar el cumplimiento de los requisitos fitosanitarios en las exportaciones hacia el mercado de Estados Unidos, que recibe el 52% de esos envíos.

Este proceso, detalló, consiste en mantener la fruta a bajas temperaturas durante un periodo específico, con el objetivo de eliminar e inactivar los estados inmaduros de la mosca de la fruta.

Más disponibilidad para mercados

Alejandro Cabrera, exgerente general de Provid, refirió a Portal Frutícola que esta temporada se ha caracterizado por una extensión inédita en el tiempo, pues si antes se hablaba de que esta campaña exportadora cerraría entre fines de marzo e inicios de abril, ahora se prevé que se extienda a mayo próximo.

Cabrera señaló que, aunque anteriormente se esperaba el inicio de la siguiente campaña 2026-2027 para inicios de octubre, ahora se prevé para fines de agosto próximo, lo cual permite contar con uva disponible durante gran parte del año, acercándose a un modelo de abastecimiento continuo para los mercados internacionales.

El ejecutivo, a su vez subgerente de Planeamiento de la Cadena de Suministro MIGIVA Group, explicó que la mayor disponibilidad se debe principalmente a la introducción de nuevas variedades y, sobre todo, a la optimización de los manejos agronómicos.

Crece el volumen de la exportación de uvas de mesa Foto: Mincetur.

Nuevos destinos en el exterior

Al respecto, SENASA refirió que en la campaña se empleó más de 50 variedades de uva de mesa, donde las más exportadas fueron Sweet Globe (26%), Autumn Crisp (21%), Allison (11%) y Red Globe (10%), altamente valoradas por su calidad en el mercado internacional.

La entidad refirió que, en los últimos años logró el acceso de la uva peruana a mercados como Argentina, Japón, China, Ecuador e Israel, avance que, en articulación con la Asociación de Productores de Uva de Mesa (Provid), ha permitido que nuestro producto tenga 97 mercados internacionales autorizados.

Actualmente, adelantó, se continúan las gestiones para abrir nuevos destinos como Chile, Australia, Filipinas, Egipto, Sudáfrica, y Paraguay, ampliando así las oportunidades comerciales para los productores nacionales.

Proyección

Cillóniz proyecta que, en términos anuales, las exportaciones de uva de mesa podrían alcanzar en todo el 2026 un crecimiento del 5% respecto al año 2025 (en que se despachó 756,545 toneladas), que es el crecimiento esperado para los viñedos que se vienen instalando.

El presidente de Inform@cción explicó que, más allá de las regiones tradicionales como Ica y regiones del norte, ahora se está sembrando vid en nuevas áreas en Arequipa, y que hoy es la región donde más crecen los cultivos en términos relativos.

Competencia china

Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA por sus siglas en inglés) para la campaña 2025-2026, se prevé que las exportaciones de uva de mesa de China alcancen las 770,000 toneladas.

De confirmarse esas cifras, significarían que China podría desplazar al Perú del primer lugar en la presente campaña, dado que, como hemos citado líneas arriba, su producción habría alcanzado las 711 mil toneladas al cierre del periodo de cosecha.

Sin embargo, el USDA observa que los envíos del Perú no compiten por mercado con los de China, pues los primeros, junto con los de Chile compiten entre sí y con los de Sudáfrica, y se destinan sobre todo a Norteamérica y Europa, mientras los chinos van al sudeste asiático.

Proyección para las exportaciones de uvas de mesa de Perú, Chile y China para la campaña 2025-2026. Fuente: USDA