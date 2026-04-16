Antonio Falcone, gerente general de Siembra Alta, señaló que la empresa avanza en su expansión tras concretar una sociedad —enfocada exclusivamente en el negocio de la palta— con una firma internacional del sector agro, con oficinas en Europa y Asia.

“El año pasado hemos adquirido 50 hectáreas en Motupe (Lambayeque), donde ya iniciamos la siembra, y hace poco hemos comprado otras 400 hectáreas en Cañete; además de gestionar 100 hectáreas adicionales en Nazca y Chincha. Esta operación, junto a un socio internacional, contempla una inversión de unos US$ 22 millones en Perú, con participación de Siembra Alta en la propiedad de los campos”, indicó a Gestión.

De esta manera, podrán abastecer con palta temprana, de media estación y tardía a supermercados en Norteamérica, Chile, Europa y Asia. “La idea es tener control total del producto hasta el punto de venta y que el supermercado tenga plena confianza en que la fruta madurará adecuadamente”, señaló.

La empresa acopiadora y exportadora en sus inicios comenzó exportando frutas desde Chincha.

Siembra Alta impulsa expansión con granada y planes de uva en Ica y Arequipa

Siembra Alta dispone de un campo propio de 70 hectáreas en Palpa (Ica), destinado al cultivo de granada a través de su empresa agrícola Profrut. “Lo adquirimos el año pasado, ya iniciamos la siembra y estimamos que entrará en producción en 2027”, adelantó el ejecutivo, quien además señaló que dispone de un campo alquilado de 12 ha. en Ayacucho.

Mientras estos activos entran en operación, la agroexportadora mantiene su esquema de abastecimiento mediante alianzas con productores a nivel nacional. Bajo este modelo, acopia cítricos, palta y granada para su envío a mercados como Europa, Asia y Norteamérica. “Entre 2023 y 2024 enviamos 350 y 400 contenedores, respectivamente; en 2025 alcanzamos unos 680 y este año proyectamos bordear los 1,100 contenedores”, detalló.

En ese contexto, también evalúa nuevas líneas de producto. Entre ellas, analiza inversiones en uva. “Por ahora, la barrera de ingreso es alta y hemos apostado por otros productos, pero evaluaremos ese cultivo por su potencial en Asia, buscando alianzas estratégicas con agricultores o dueños de campos y considerando clima, calidad y ventana comercial”, indicó.

El ejecutivo reveló que tiene algunos proyectos en cartera, previstos para el mediano plazo. “En los próximos dos años deberíamos desarrollar cultivos de uva en Ica y en Majes (Arequipa)”, adelantó.

Siembra Alta se fundó en el año 2010, y gracias a la asociatividad entre Antonio Falcone y Paul Bottger, socios de la empresa, se empezó a tener un crecimiento exponencial ampliando su participación de mercado.

Siembra Alta busca expandirse al mercado de la India

La empresa tiene presencia en diversos mercados internacionales y cuenta con oficinas en Canadá, Estados Unidos y Chile. Sobre esa base, proyecta ampliar su alcance con el ingreso al mercado de India de la mano de su socio internacional.

“Nuestro socio ya cuenta con oficinas comerciales en India y estamos tratando de desarrollar los mercados para absorber el volumen que se generará en Perú. El consumo en China, India, Bangladesh y otros países de esa región será clave para el crecimiento del agro peruano”, explicó.

No obstante, el contexto internacional incide en la operación. El alza de los fletes marítimos y de insumos agrícolas como fertilizantes, vinculada a factores geopolíticos, ha generado efectos en la cadena.

“Una parte de la granada se comercializa en Medio Oriente. Si bien algunos puertos han cerrado, otros siguen operando y hay navieras que mantienen rutas hacia la región, por lo que estamos evaluando alternativas para continuar con los programas con supermercados en ese mercado”, afirmó.

De todos modos, el contexto actual de la guerra podría generar mayor presión sobre Europa, ante el desvío de oferta desde Medio Oriente hacia ese mercado. “Esperamos que el consumo y la calidad de la fruta nos permitan lograr mejores resultados para los agricultores”, sostuvo.