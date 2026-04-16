La empresa cuenta con cinco marcas, ya que en algunas regiones vende sus productos a diferentes supermercados. (Foto: Siembra Alta)
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Edgar Velito
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La agroexportadora peruana Siembra Alta fundada en 2012 avanza en su expansión internacional mediante una sociedad con un socio que tiene presencia en Europa y Asia, mientras desarrolla sus operaciones en Perú con inversiones en campos propios y alianzas con productores locales. La empresa evalúa nuevas líneas de cultivo y estudia el ingreso a un nuevo mercado, adaptando sus operaciones a las condiciones logísticas y geopolíticas que afectan la cadena de exportación.

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