El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) confirmó que ya se estableció la hoja de ruta para la Puesta a Punto del proyecto Majes Siguas, un proceso clave para asegurar la operatividad y modernización de su infraestructura hídrica.

El titular del sector, Vladimir Cuno Salcedo, anunció que especialistas enviados por el gobierno japonés iniciarán la evaluación técnica del sistema desde el 19 de diciembre.

La definición del cronograma se realizó durante una reunión en la sede del Gobierno Regional de Arequipa, donde el gobernador Rohel Sánchez pidió precisar la línea de tiempo para las reparaciones que sostienen el proyecto.

Cuno informó que la primera fase —la instalación de las oficinas de gestión de proyectos (PMO) en Arequipa y Lima— culminará el 18 de diciembre, dando paso inmediato a la evaluación de campo.

El gerente ejecutivo de AUTODEMA, Duberly Otazú García, enfatizó que será necesario coordinar con anticipación los cortes de agua con las juntas de usuarios, a fin de no perjudicar las campañas agrícolas programadas. Estos cortes permitirán a los especialistas inspeccionar túneles y canales para realizar un diagnóstico preciso de los daños.

La Puesta a Punto contempla la reparación integral de 88 kilómetros de túneles y 13 kilómetros de canales que cruzan la Cordillera de los Andes, trasvasando agua del río Colca al río Siguas y su posterior distribución hacia las pampas de Majes. También incluye la modernización y automatización del sistema hidráulico, que opera desde hace más de cuatro décadas.