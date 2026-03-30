Luego de reportar una moderación en febrero, las tarifas del transporte marítimo de contenedores retomaron la tendencia al alza en marzo, según revelan los datos del World Container Index (WCI) elaborado por la consultora Drewry.

El índice global viene registrando cuatro incrementos consecutivos. A inicios de marzo el flete promedio se situaba en alrededor de US$ 1,958 por contenedor de 40 pies, pero ahora, hasta el 26 de marzo, el costo de transporte subió a US$ 2,279.

Si bien el precio para transportar carga seca aún está por debajo del repunte alcanzado a inicios de enero -cuando se generó un aumento de envíos previó al feriado del Año Nuevo Chino-, la consultora prevé que las tarifas sigan elevadas a corto plazo debido a las tensiones geopolíticas.

Drewry precisó que uno de los factores clave detrás de este encarecimiento es la situación en Medio Oriente. Las interrupciones en el estrecho de Ormuz, una vía por la que transita cerca del 20% del petróleo mundial, están afectando la disponibilidad de combustible para los buques y elevando sus precios .

Con estos continuos incrementos reportados por Drewry, solo durante marzo el flete marítimo para carga seca viene aumentando alrededor de un 20% a nivel global , estimó ComexPerú.

Si bien el índice mide tarifas spot de fletes para contenedores en 8 rutas internacionales que no necesariamente cuentan al Perú, en las rutas relevantes para la región ya se observan incrementos significativos.

Daniel Bazán, especialista en comercio exterior de ComexPerú, precisó que las navieras han elevado sus tarifas en corredores clave, como el que conecta Asia con la costa oeste de Sudamérica, con aumentos de hasta US$ 1,000 por contenedor en algunos casos.

“Ya hay aumentos concretos en rutas que sí importan para nuestra región. Por ejemplo, Hapag Lloyd ha elevado sus tarifas de contenedores de 20 pies de US$ 1,300 a US$ 2,300 y de 40 pies de US$ 1,600 a US$ 2,600. Es un incremento considerable en costos logísticos ”, explicó a Gestión.

Para Alberto Ego Aguirre, presidente de la Comisión de Asuntos Marítimos de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), en estos meses el Perú estaría enfrentando incrementos de fletes de entre 15% y 20% para la carga seca, mientras que en productos refrigerados o congelados el alza alcanza entre 25% y 30%.

“Para las importaciones las navieras nos han anunciado que subirá 20% para abril. Cualquier cosa que quieras importar hoy y pongas en una orden de compra al exterior embarcada en abril ya tienes el sobreprecio del flete”, señaló.

En el caso de las importaciones el traslado del costo a los consumidores es prácticamente inevitable, indicó. A diferencia de las exportadoras que tendrían que negociar con sus compradores, las importadoras regularmente terminan incorporando el mayor gasto logístico en el precio final de los productos.

Además, con este aumento del costo del transporte de importaciones, añadió Ego Aguirre, se eleva el valor sobre el cual se calculan los impuestos de importación.

“Si compras un producto del exterior a US$ 10 y mañana tienes un flete que le sube el valor a US$ 12, al final vas a pagar impuestos sobre US$ 12, no sobre US$ 10”, indicó.

Las navieras han elevado sus tarifas en corredores clave, como el que conecta Asia con la costa oeste de Sudamérica, con aumentos de hasta US$1,000 por contenedor en algunos casos (Imagen: Andina)

Impacto en los precios

El traslado de estos mayores costos hacia el consumidor final no necesariamente ocurre de manera inmediata, indicó Bazán. Primero se encarecen las importaciones -insumos, bienes intermedios y productos terminados- y luego este impacto se refleja progresivamente en los precios.

Debido a los tiempos de tránsito, que rondan entre 30 y 33 días cuando se adquiere carga de China, los productos que hoy se embarcan con mayores costos llegarán al país en las próximas semanas.

“Probablemente el impacto lo veríamos durante este primer semestre. Normalmente como marzo es donde se ha venido encareciendo el flete añádele más o menos un mes de tiempo de tránsito hasta que llegue la carga a Perú y ahí ya se empiece a ofrecer los productos al consumidor final”, explicó el especialista de ComexPerú.

Los rubros más sensibles serían alimentos importados o procesados, bienes manufacturados, productos del hogar, electrodomésticos e insumos industriales. De hecho, previamente la CCL advertían que el impacto será mayor en el sector agrícola pues el encarecimiento del petróleo que venía generado el conflicto presiona directamente al precio de fertilizantes como la urea y de granos como trigo, soja y maíz .

Como se recuerda, Medio Oriente concentra cerca de la mitad de las exportaciones de urea, cuyo precio aumento 16% en un mes, lo que hace más cara la producción de cultivos como arroz, papa, café y caña de azúcar. Esto impacta a un mercado peruano que depende casi totalmente de la importación de urea y soja, y en un 75% del trigo y maíz.

A su vez Bazán refiere que la presión por el encarecimiento del combustible marítimo ha llevado a las navieras a aplicar recargos adicionales y adoptar medidas como la reducción de velocidad o cambios en sus estrategias de abastecimiento.

“El problema no es únicamente el flete, sino también el combustible. El mercado de búnker está operando con una lógica de aseguramiento de suministro, priorizando disponibilidad antes que precio”, indicó.

Escenario volátil, pero lejos de la pandemia

De cara a los siguientes meses, las expectativas respecto a los fletes se mantendrán marcados por la incertidumbre. Pese a la tendencia al alza, los especialistas descartan, por ahora, un escenario comparable al de la pandemia, cuando los fletes llegaron a triplicarse y superar los US$ 10,000 por contenedor .

Si bien no se prevé una escalada indefinida, Bazán consideró que por el momento tampoco una normalización inmediata pues mientras persistan las tensiones geopolíticas y la presión sobre el combustible, las tarifas seguirán siendo altamente volátiles.