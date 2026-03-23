Luego de cinco largos años, la inflación ha vuelto a ser materia de preocupación en el Perú. Todo comenzó en febrero, con una temporada de calor y lluvias más intensa de lo usual, lo que perjudicó la oferta de alimentos, tanto agrícolas como pecuarios. Por ejemplo, en avicultura, las mayores temperaturas dificultan el proceso de engorde, mientras que las fuertes precipitaciones en costa y sierra afectan rendimientos de cosechas. Este análisis está incluido en el Reporte de Inflación (RI) del BCR, publicado el viernes. Su periodicidad es trimestral y contiene proyecciones macroeconómicas para el año y el mediano plazo.

Así que febrero terminó con una inflación inusitadamente elevada, debido al aumento del índice de precios de alimentos, que fue superior a la inflación general de todo el 2025. Para el presente mes, se espera otro repunte, por cuatro factores. Primero, El Niño costero, que se proyecta débil, aunque podría volverse moderado en el otoño. Segundo, la campaña escolar, que suele convertir marzo en el mes más caro del año. Tercero, la escasez de gas por la ruptura del gasoducto de Camisea. Cuarto, el encarecimiento de combustibles y otros commodities a raíz de la guerra que Estados Unidos e Israel emprendieron contra Irán y no previeron su respuesta, que incluyó el bloqueo del estrecho de Ormuz.

En la presentación del RI, el presidente del BCR, Julio Velarde, señaló que el alza del precio del petróleo y otras materias primas golpea con mayor fuerza a economías como la peruana, porque los alimentos tienen un peso más grande en la canasta de consumo. En efecto, su ponderación es cercana a la cuarta parte del total (23.9%). También pronosticó que la inflación anualizada a marzo estará cerca del tope del rango meta anual (3%). Si el impacto de la guerra sobre los commodities es temporal, Velarde dijo que la inflación comenzará a ceder. Con todo, el BCR elevó su proyección de inflación para este año, respecto del cálculo del RI de diciembre, de 2% a 2.4%. Si el alza persiste, analistas opinan que el BCR podría elevar su tasa de interés de referencia (lleva siete meses en 4.25% anual).

Con respecto al PBI, el pronóstico aumentó de 3.0% a 3.2%, debido al impulso de la inversión privada –cuya proyección de expansión se revisó de 5% a un impresionante 9.5%–. La inversión pública, en cambio, apenas crecerá 1%. Cabe precisar que el RI basa su cálculo en que “el proceso electoral de 2026 se llevará a cabo de forma ordenada, y permitirá que las decisiones de inversión y consumo no registren interrupciones o se reanuden luego de los comicios”.