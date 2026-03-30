En esa línea, precisó que la plataforma alcanzó el año pasado aproximadamente 14 millones de usuarios , consolidando al Perú como uno de los mercados más relevantes para la compañía. A nivel global, añadió, redBus también registró un desempeño positivo: sus ingresos crecieron 30.6% interanual, hasta los US$ 131 millones. Solo en el último trimestre del 2025 (octubre–diciembre), los ingresos del negocio global de venta de pasajes de bus aumentaron 26.1%, alcanzando los US$ 42.4 millones.

En el mercado local, el ejecutivo señaló que el sector de buses interprovinciales creció alrededor de 7% en el 2025, mientras que las reservas de pasajes en línea avanzaron más del 15% , lo que evidencia una aceleración en la digitalización. “Los feriados y fines de semana largos generan picos de demanda de hasta 30% a 35%, especialmente en temporadas como Semana Santa o Navidad”, indicó, y estimó que este comportamiento se mantendría en fechas relevantes durante el 2026.

Asimismo, destacó un cambio en los hábitos de compra: las adquisiciones de último minuto aumentaron entre 15% y 20% en el 2025 frente al año previo. A nivel geográfico, el norte del país mostró un dinamismo particular, con rutas como Chiclayo–Lima y Trujillo–Lima entre las de mayor crecimiento. En ese contexto, subrayó que el Perú representa alrededor del 65% de la rentabilidad regional de redBus, posicionándose como su mercado más importante en América Latina.

Respecto a los factores detrás de este desempeño, Prabhakaran sostuvo que el entorno digital ha sido fundamental. Citó que, según el INEI, más del 90% de los peruanos utiliza teléfonos móviles y la penetración de internet supera el 80%. “Para el 2026, esperamos mantener un crecimiento sostenido de doble dígito, impulsado por la expansión de operadores y rutas en la plataforma, así como por la creciente adopción de la compra digital de pasajes”, afirmó.

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El Gran Terminal Terrestre de Plaza Norte concentra cerca del 20% de las transacciones de buses en Lima. Foto: Andina

El acuerdo con el Grupo Wong

Con el objetivo de sostener su crecimiento de doble dígito en el 2026, redBus suscribió un acuerdo con el Gran Terminal Terrestre de Plaza Norte, del Grupo Wong, orientado a resolver la congestión y la ineficiencia del proceso tradicional de embarque en terminales terrestres.

Al respecto, Prabhakaran detalló que, en el esquema actual, es habitual que los pasajeros deban realizar más de una fila —una para comprar el pasaje y otra para pagar la tasa de embarque—, lo que en periodos de alta demanda, como Semana Santa, puede tomar más de una hora.

Como parte de esta alianza, se implementó el sistema de embarque digital. Este permite adquirir el pasaje y el pase de embarque en un solo proceso completamente digital a través de la plataforma de redBus, eliminando pasos presenciales dentro del terminal. “Cuando el pasajero compra su ticket, se genera automáticamente un pase de embarque con código QR, que se envía a la aplicación y al correo electrónico”, acotó.

De esta manera, al llegar al terminal, el usuario solo debe escanear el código desde su teléfono para validar el embarque, sin necesidad de imprimir documentos ni realizar múltiples filas.

El sistema ya se encuentra completamente operativo y está disponible tanto para quienes compren pasajes en la plataforma de redBus como en la nueva web del Gran Terminal Terrestre de Plaza Norte, desarrollada con tecnología de la propia compañía india. Esta integración permite unificar la venta de pasajes y el embarque digital en una sola experiencia.

La cabeza de redBus expresó que el terminal de Plaza Norte fue elegido por su relevancia en el sistema de transporte del país: concentra cerca del 20% de las transacciones de buses en Lima y alrededor del 10% a nivel nacional, además de recibir aproximadamente 50,000 visitantes diarios .

Sobre una posible expansión del ‘embarque digital’ a otros terminales terrestres, señaló que la prioridad es consolidar el modelo en Lima y optimizar su funcionamiento en este terminal. “A medida que el modelo madure, podría evaluarse su implementación en otros terminales formales del país”, precisó.

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El ejecutivo agregó que redBus opera mediante integraciones tecnológicas con empresas de transporte, lo que permite acceder al inventario completo de buses y mostrar disponibilidad en tiempo real. Para los operadores, esto representa una nueva fuente de ventas digitales y mayor visibilidad de su oferta, además de contribuir a mejorar la experiencia del pasajero.

El sistema de embarque digital permite a los pasajeros validar su viaje mediante un código QR desde el celular. Foto: Andina

¿Cómo ha cambiado el pasajero de bus?

Prabhakaran señaló que el viajero interprovincial peruano es cada vez más mobile-first. En ese contexto, los usuarios buscan comparar operadores, horarios, precios y servicios desde el celular antes de tomar una decisión. “La plataforma permite planificar el viaje con mayor control y flexibilidad. Los pasajeros pueden seleccionar asientos, reprogramar viajes, recibir boletos electrónicos y acceder a soporte digital durante todo el proceso”, expresó.

Bajo ese enfoque, destacó que las reseñas y calificaciones han ganado peso en la decisión de compra, ya que los viajeros priorizan señales de confianza como opiniones verificadas de otros usuarios.

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No obstante, advirtió que uno de los principales retos del sector sigue siendo la informalidad, con parte del ecosistema operando aún sin estándares consistentes de seguridad, transparencia o calidad de servicio. Frente a ello, sostuvo que la digitalización puede jugar un rol clave. “Al integrar operadores dentro de una plataforma digital, se promueve mayor transparencia, información estandarizada y procesos de compra más seguros”, afirmó.

Como parte de esta estrategia, redBus también viene desarrollando herramientas tecnológicas dirigidas a los operadores. Soluciones basadas en datos, como redPro, permiten analizar el desempeño del servicio y entender mejor la experiencia del pasajero, sostuvo.

En ese contexto, una de las prioridades de la compañía es ampliar el ecosistema de operadores y rutas disponibles en la plataforma, contribuyendo al fortalecimiento del mercado formal del transporte interprovincial . Actualmente, las ventas online representan apenas alrededor del 6% del total del mercado, lo que evidencia el amplio margen de crecimiento para la digitalización del sector.