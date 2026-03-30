El Gran Terminal Terrestre de Plaza Norte concentra cerca del 20% de las transacciones de buses en Lima. Foto: Andina
El Gran Terminal Terrestre de Plaza Norte concentra cerca del 20% de las transacciones de buses en Lima. Foto: Andina
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Karen Guardia Quispe
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RedBus, firma dedicada a la venta online de pasajes de bus y parte del Grupo Ibibo —conglomerado tecnológico vinculado al sector viajes en India—, cerró el 2025 con un crecimiento de doble dígito en el mercado peruano. Según Adyan Prabhakaran, general manager - country head de redBus para Latinoamérica, este resultado refleja la creciente adopción de plataformas digitales para la compra de pasajes interprovinciales. En diálogo con Gestión, el ejecutivo detalló los planes de la compañía y las prioridades para este año. ¿Qué metas se ha trazado?

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