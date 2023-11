Durante el tercer trimestre del 2023, el holding chileno Cencosud reportó que obtuvo un margen ebitda ajustado de 11.2%, marcando el noveno trimestre consecutivo a doble dígito en Perú. Según la compañía, este resultado fue el resultado de la automatización de procesos y la eficiencia en los gastos logísticos. Asimismo, reportó que el canal online logró un crecimiento del 4.2%, con respecto al año anterior.

En detalle, su división de supermercados en Perú (bajo las marcas: Metro y Wong) sus ingresos se elevaron en 1.5%, comparado con el tercer trimestre del 2022.

La compañía informó que este rendimiento fue impulsado por el canal online, que también se benefició del servicio de suscripción, el cual aumentó un 32.1% versus el trimestre anterior.

En tanto, el ebitda ajustado aumentó un 1.7%, frente el mismo trimestre del año anterior.

Con respecto a sus centros comerciales en el mercado peruano, durante el tercer trimestre, los ingresos aumentaron 13.5% frente al mismo periodo del año pasado. Según la compañía, estos resultados están relacionados al aumento en la tasa de ocupación de los centros comerciales (notablemente en Arequipa, que se recuperó en comparación con el año anterior).

En líneas generales, los visitantes a los centros comerciales de Cencosud aumentaron un 6.6%, reflejando una recuperación gradual del tráfico peatonal. En tanto, el ebitda ajustado se elevó en13.8%, en línea con la mejora de los ingresos.

El mall de Cencosud Shopping de La Molina ha implicado una inversión de al menos US$ 100 millones.

Resultados globales

En el período enero-septiembre de 2023, Cencosud registró un incremento de utilidades de 3.4%, llegando a US$ 547 millones. Durante el mismo período, los ingresos aumentaron en 8.3%, alcanzando los US$ 13,160 millones, mientras que el ebitda ajustado mostró un alza de 0,5%, con US$ 1,352 millones en los primeros nueve meses del año. Con respecto al tercer trimestre del año, los ingresos consolidados en este periodo fueron de US$ 4,296 millones, con un ebitda ajustado de US$ 422 millones y una utilidad neta de US$ 176 millones.

Renato Gutiérrez, gerente general interino de Cencosud, comentó que durante dicho periodo, la empresa continuó entregando sólidos resultados y avances en los distintos frentes estratégicos, a pesar de un escenario externo desafiante. “Esto es consecuencia de la resiliencia de los negocios core de la compañía y nuestro foco diferenciador de cara a nuestros clientes”, dijo.

En cuanto a ingresos, la empresa reportó una disminución del -3.3% en el tercer trimestre de este año, mayormente explicado por menores ventas de los negocios de “Mejoramiento del Hogar” y “Tiendas por Departamento”. Este efecto se vio parcialmente compensado por la fortaleza de las operaciones de Supermercados en Chile, todos los negocios en Argentina y sumado a un sólido crecimiento del formato Cash&Carry en Brasil y Perú. Durante el trimestre se registró un total de 165 millones de tickets de ventas, lo que presenta un incremento del 4.4%, y da cuenta de la preferencia por parte de los clientes de la compañía.

En tanto, la penetración de las ventas online aumentó 8 puntos base versus el año anterior, destacando el alza en Supermercados y Mejoramiento del Hogar. Con esto, la penetración online alcanza a un 9.3% sobre el total de ingresos del trimestre. En relación a la venta de productos de “Marcas Propias”, alcanzó una participación del 14.6% sobre el total de ingresos, destacando nuevamente la marca regional Cuisine&Co, que ya representa más del 50% del total de ventas de productos Marcas Propias.

