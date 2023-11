“Hasta donde yo sé, ya se han hecho todas las inspecciones, se ha avanzado en un montón de frentes, ya no hay excusas para que no se dé la apertura. Tenía que darse esta semana, según tengo entendido, pero esperamos que se dé en estos días. El mall no puede seguir parado por tantos meses. Cencosud como promotora tiene las espaldas suficientes (para afrontar esas pérdidas), pero todos los locatarios que están allí están en aprietos”, indicó a Gestión durante la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE) 2023.

Según sostuvo Neuhaus, una vez que la Municipalidad de La Molina haya otorgado la licencia y se encuentre operativo el centro comercial Portal La Molina, que hasta ahora tiene 8,000 m2 de superficie bruta arrendable (GLA, por sus siglas en inglés), “es muy probable que, aclarados todos estos temas incómodos, se inicie la construcción de la segunda etapa” de este proyecto.

El centro comercial Portal La Molina de Cencosud Shopping está listo desde noviembre de 2022, pero requiere de licencia para poder abrir sus puertas. Según indicó la empresa a Gestión en octubre pasado, el mall obtuvo una licencia de construcción antes de iniciar las obras, en el 2016, y esta fue actualizada en 2018, 2021 y 2022, ante las ampliaciones y mejoras realizadas.

No obstante, la última licencia, emitida en el 2022 por la gestión municipal anterior fue posteriormente anulada por el actual alcalde Diego Uceda, quien aseguraba que la apertura era inviable debido al congestionamiento que supuestamente ocasionaría en la avenida Raúl Ferrero. Posteriormente ambas partes han venido sosteniendo conversaciones para encontrar una solución.

Ventas por campaña de Navidad

Por otro lado, Neuhaus señaló que en la campaña de Navidad las ventas de los centros comerciales crecerían entre 1% y 2% versus el mismo periodo de 2022 en términos reales. “A eso hay que descontarle la inflación”, acotó. Como sucede en otros años, las categorías más vendidas en esta campaña serían prendas de vestir y electrodomésticos.

En cuanto a las ventas totales del año, estimó que la facturación de los malls superará en apenas 2% o 3%, en términos reales, a la del año pasado.

