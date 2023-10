Por su ubicación, características y el nivel socioeconómico de sus habitantes, el distrito de La Molina tiene el potencial para generar ventas por al menos US$ 220 millones al año dentro de nuevos centros comerciales, según la consultora A&M Gestión y Desarrollo. Esto implica que además del mall que está construyendo Parque Arauco y el que ha culminado Cencosud —aunque todavía no logra abrir—, hay espacio para el desarrollo de otros proyectos.

