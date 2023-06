Y, si bien uno podría pensar que estos factores comprometerían negativamente el consumo de todos los sectores en general, hay uno que ha tenido un comportamiento en contra de la intuición: el de los centros comerciales.

Estos complejos han tenido una mayor incidencia tanto en oferta como en demanda. Si bien todavía no hay estrategias expansivas muy agresivas en el rubro, los flujos continúan y son el primer cimiento para un florecimiento posterior de la industria.

Adaptación

A escala nacional son poco más de una decena de grupos los que poseen centros comerciales (los cuales superan los 80 en todo el país). Si bien no todos publican sus resultados financieros, al menos cinco grupos sí lo hacen. De ahí se desprende que han tenido desempeños positivos, con ingresos que se han incrementado en el 1T23 entre 6.5% y 26%.

Una importante cantidad de los consumidores que acuden a los centros comerciales pertenece a los NSE A, B y C. Ellos no se han visto muy afectados por la coyuntura económica. En tanto esta variable de consumo no ha experimentado mayor impacto, ¿qué han hecho los malls? En buena parte, adaptaron la oferta.

“Hay un esfuerzo por incrementar los metros cuadrados en deporte, hogar, gastronomía y entretenimiento infantil, categorías que han crecido muy por encima del resto en una etapa pospandemia”, explica Juan José Calle, presidente de la Asociación de Centros Comerciales del Perú (Accep).

Oferta

En la misma línea se expresa Jorge Zavala, presidente del gremio de Empresarios y Locatarios de Centros Comerciales del Perú (Elcop), que acopia 174 marcas con presencia en cerca de 1.000 tiendas en los establecimientos comerciales. Aunque le añade un factor psicológico.

“Este año hay una mejor expectativa, ya que se abrirán nuevos puntos de venta para optimizar el crecimiento de los retailers. Calzado y ropa son categorías que se han visto favorecidas. Hay muchas marcas chinas que tienen más presencia, así como pollerías”, comenta.

Según el representante gremial, las ventas en los centros comerciales se han recuperado, al cierre del primer trimestre, incluso por encima del 2019, al haber registrado 20% de avance en sus ventas. “La situación no está tan bien, pero la gente gasta más y busca lugares para comer, vestir y divertirse. Antes no tenían mucha vida social. Ahora buscan vivir la vida y disfrutar de la familia”, aclara.

José Contreras, CEO de Open Plaza —que pertenece al Grupo Falabella—, señala que la oferta va más hacia promociones para atraer más flujos de personas. Así, rubros como tecnología y tiendas de descuento, de belleza masiva y de cuidado personal son los que están obteniendo mayor acogida. Pero no solo es eso: también hay más servicios de cara al ciudadano para atraer más potenciales consumidores al retail.

“Estamos a una velocidad enorme de aperturas, por lo que nuestra vacancia se ha reducido a menos de 1%. En el caso de oficinas, hemos celebrado un contrato en la sede de Angamos con la notaría Paino, que ha tomado cerca de 1,500 m2″, cuenta.

Estrategia

Junto con el factor psicológico y la modificación de la oferta vienen otros componentes que inciden en el consumidor. No solo directamente, en oportunidades de compra sino también en hábitos de consumo como consecuencia del entretenimiento.

En el caso del nuevo centro comercial de Mall Aventura en San Juan de Lurigancho (cerca de 70,000 m2) que se inaugurará en noviembre, Javier Postigo, CEO de la compañía cuyo holding es Ripley, asegura que la estrategia está orientada también a desarrollar un lugar de encuentro donde las familias puedan ir y “pasarlo bien”.

En paralelo, Mall Aventura abrirá CompuExpress, operación que será gestionada por los mismos operadores de Compupalace, con 35 tiendas hacia el próximo mes.

Mallplaza, compañía de la cual el Grupo Falabella posee el 33% de accionariado, ante un crecimiento de 27% en flujo de personas al 1T23, también está reorientando la estrategia más hacia el entretenimiento y las experiencias en sus cuatro malls. Activaciones, recitales y actividades son parte de su core y, como parte de eso, han reducido 10.000 m2 de su GLA (gross leasable area, área total alquilable de un centro comercial) para fortalecer el tráfico diario.

“Antes la gente paseaba más y consumía menos. Después de la pandemia, están yendo por un motivo específico y, adicionalmente, por entretenimiento, con lo que se eleva el ticket por el consumo”, asegura Jimena Caso, gerente comercial de Mallplaza.

Planes

El Jockey Plaza ha optado por una recolocación de sus tiendas financieras luego de la salida de la cadena Paris. Para el segundo semestre inaugurarán cerca de 4,000 m2 destinados a Happyland. Mientras tanto, para el centro comercial ubicado en Asia el objetivo es que cerca de 40 tiendas puedan operar durante todo el año.

En el caso de Mall Aventura, está proyectada la inauguración del centro comercial en Iquitos en agosto (50,000 m2 de GLA), donde llegarán más de 100 tiendas, de las cuales el 30% será de operadores locales. La siguiente inauguración se daría recién hacia el 2025.

En cuanto a Open Plaza, no se proyectan más centros comerciales, pero sí la apertura de más tiendas de descuento. Dicha estrategia se concretará mejor hacia fines de año, lo que se sumará a una intención de mayor flujo —han crecido 15% respecto al año pasado— con la reciente apertura de un centro de Mejor Atención al Ciudadano (MAC) en Huancayo.

Por su parte, Mallplaza se centrará en madurar recientes ampliaciones como la de Trujillo, y en reconvertir los espacios.