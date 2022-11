El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) ha identificado que el país tiene una cartera de inversión para el desarrollo de 18 centros comerciales estimados en US$ 1,440 millones entre el 2022 y 2025. De este total, 15 se desarrollarán en Lima y tres en provincias.

“El elevado número de proyectos se debe a la postergación de inversiones y revisión de planes de expansión. Es el caso de la cartera de proyectos de inversión de Centros Comerciales 2019-2021 que abarcaba un total de 19 proyectos valorizados en US$ 917 millones”, precisó el jefe del IEDEP de la CCL, Óscar Chávez.

De los 19 proyectos en mención, explicó que, solo se realizaron tres centros comerciales: Real Plaza Puruchuco, Mall Plaza Comas y Mall Aventura Chiclayo por un monto total de US$ 284 millones, lo que representa 30% del valor proyectado.

“Ello responde, en un inicio, a la crisis sanitaria; luego la incertidumbre política y la baja percepción de apoyo a la inversión privada causaron un freno en la ejecución de dichos proyectos”, sentenció.

En esta cartera de proyectos hacia el 2025, se estima para fin de año la operación del proyecto Shopping La Molina de US$ 100 millones de inversión. En tanto, para el 2023 se tiene ocho proyectos donde destaca la construcción del Plaza Center Rex del Grupo Intercorp, el cual califica como el mayor de los centros urbanos comerciales a realizarse en un área de 100,000 m2, siendo su monto de inversión US$ 400 millones.

Otras inversiones importantes en Lima son el Real Plaza de Higuereta y el Real Plaza de San Juan de Lurigancho de US$ 120 millones y US$ 110 millones, respectivamente. Ambos proyectos tienen fecha de apertura para el 2024.

Proyectos en provincias

En tanto, en provincias resalta la construcción y puesta en marcha del primer y único mall en la ciudad más grande de la Amazonía con la marca Mall Aventura Iquitos de US$ 65 millones con apertura en 2023. También figuran el Mall Plaza Cusco (US$ 70 millones) y Eco Plaza Piura (US$ 25 millones)

A la fecha existen 101 centros comerciales en el país de los cuales 56 se ubican en Lima Metropolitana y 45 en regiones, destacando Arequipa con seis, Cajamarca y Piura con cinco respectivamente.