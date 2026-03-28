Más de 3,200 trabajadores ya han sido colocados en mercados como España, donde persiste escasez estructural de empleados operativos, relatan desde consultora Talento Grupo Internacional. Foto: archivo GEC
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Fernando Cuadros Concha
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La migración suele asociarse a la informalidad e inestabilidad laboral; sin embargo, un modelo de intermediación permite al talento peruano posicionarse en mercados como España, Italia y Alemania, los cuales demandan perfiles técnicos.

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