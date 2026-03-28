Talento Grupo Internacional comentó que cuentan con más de 2,000 vacantes para trabajar en Europa.

Los oficios más demandados y requisitos

Diego Carbajosa, CEO de Talento Grupo Internacional, detalla a Gestión que la convocatoria se dirige a especialistas en:

Construcción e industria. Encofradores, ferrallistas, albañiles, soldadores, caldereros, tuberos y técnicos de aislamiento.

Encofradores, ferrallistas, albañiles, soldadores, caldereros, tuberos y técnicos de aislamiento. Mantenimiento y técnicos electricistas. También se requieren fontaneros, mecánicos industriales, de buses y camiones.

También se requieren fontaneros, mecánicos industriales, de buses y camiones. Transporte . Conductores de bus y camión.

. Conductores de bus y camión. Salud . Enfermeros y médicos.

. Enfermeros y médicos. Automotriz. Chapistas, pintores y carroceros.

Carbajosa sostiene que el proceso de selección puede durar entre tres y seis meses; se aplicarán filtros técnicos y validación documental y, si se obtiene el visto bueno, se ofrecerá orientación para los trámites migratorios del visado laboral.

Además, aclara que —salvo en el caso de enfermeros y doctores— no es necesario que un albañil o técnico electricista goce de experiencia en el mercado formal.

El modelo de Talento Grupo Internacional permite validar habilidades con pruebas prácticas, incluso si fueron adquiridas en la informalidad. Foto: difusión

“Solo se exige un mínimo de cinco años en el oficio y se validan las competencias con pruebas técnicas presenciales en Lima. Si alguien ha trabajado de manera informal, pero demuestra su habilidad en una prueba práctica, puede acceder al proceso. Hay sectores con un déficit estructural de mano de obra”, aclara.

Además, agrega que todo es por el canal oficial de la consultora de talento.

Respecto a barreras de acceso, Carbajosa menciona que el idioma puede ser un factor determinante en mercados fuera de España. Para países como Alemania o Italia, se pide al menos un nivel básico de inglés u otro idioma.

Condiciones laborales y costos

Desde Talento Grupo Internacional precisaron que tienen acuerdos con empleadores extranjeros y procesos validados por autoridades migratorias.

En esa línea, si un trabajador peruano ocupa una vacante, gozará de un contrato laboral y con salarios que oscilan entre 1,500 y 3,000 euros mensuales —al tipo de cambio, desde S/ 6,000 hasta S/ 12,000 al mes—.

“La consultora no le cobra al trabajador, sino a la empresa europea contratante. El postulante deberá asumir ciertos costos, como los pasajes aéreos y trámites administrativos. Una vez en el extranjero, las empresas facilitan la instalación inicial como apoyo con alojamiento, cuyo costo puede ser adelantado y luego descontado de la nómina”, detalla.

Modelo de intermediación conecta talento peruano con vacantes en Europa. Actualmente se requieren más de 2,000 trabajadores. Foto: referencial / TGI

A la fecha, más de 3,200 trabajadores peruanos se han insertado en los mercados europeos, principalmente España —destino que, en datos oficiales, abarca cerca del 16% de la comunidad migrante peruana—.

Por último, la consultora española asegura que la migración no genera una fuga de talento significativa, sino que crea un esquema de migración circular porque los trabajadores adquieren experiencia en Europa, mandan remesas y, a su retorno, pueden aportar su conocimiento para las diversas industrias. Hacia adelante, prevén ampliar la cobertura en sectores como salud.