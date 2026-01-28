El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) proyecta que durante el año 2026 se generarán como mínimo 80,000 nuevos puestos de trabajo formales a nivel nacional, a través de su Centro de Empleo como parte de las acciones orientadas a fortalecer la formalización laboral.

“Esta es una articulación que busca cerrar todo un círculo, desde la necesidad de la persona de encontrar un empleo, pasando por el apoyo en la elaboración de su CV, la orientación para realizar un test vocacional sobre lo que quiere hacer, la ayuda para gestionar el Certificado Único Laboral que requiere el postulante. Aquí todo es gratuito”, dijo el titular del MTPE, Óscar Fernández, a la Agencia Andina.

“Además, se brinda orientación sobre cómo suscribir un contrato y cómo afrontar con éxito una entrevista personal”, agregó.

También, refirió que el Centro de Empleo logró generar al menos 63,000 empleos formales durante el año 2025, cifra que sustenta la previsión de un crecimiento de la formalidad laboral.

Al ser consultado sobre las acciones que se vienen desplegando para impulsar el empleo formal en el país, el ministro remarcó el enfoque integral de las acciones desde el Viceministerio de Promoción del Empleo con la Dirección Regional de Lima. Asimismo, explicó que estas políticas buscan generar un cambio cultural en el acceso al empleo formal.

Cómo inscribirse al Centro de Empleo

Para inscribirte en el Centro de Empleo del MTPE ahora se hace, principalmente, a través del portal Empleos Perú y/o asistiendo a una sede del Centro de Empleo.

Para la inscripción virtual entra a: https://www.empleosperu.gob.pe o desde https://www.gob.pe/mtpe en la opción “Registrarte en Empleos Perú”.

Haz clic en “Crear cuenta” o “Regístrate”.

Ten a la mano:DNI.Correo electrónico activo (te enviarán un código de verificación).

Ingresa los datos de tu DNI, acepta términos y continúa.

Coloca tu correo, revisa tu bandeja (y spam) y digita el código de seguridad que te envían para confirmar el registro.

Una vez creada tu cuenta, entra a tu perfil y completa: datos personales, empleo deseado, experiencia, estudios y habilidades; mientras más completo, más opciones te puede mostrar la Bolsa de Trabajo.

Con esa cuenta ya estás inscrito en la Bolsa de Trabajo del Centro de Empleo y puedes postular a vacantes, descargar tu Certificado Único Laboral, etc.

Impulso al empleo formal en 2025

El ministro Fernández estuvo presente en la premiación a catorce empresas e instituciones educativas, formativas y entidades públicas que, durante el año 2025, contribuyeron activamente a la generación de empleo digno y al fortalecimiento de la empleabilidad, mediante acciones articuladas con el Estado.

El titular del MTPE destacó la importancia del trabajo conjunto entre el sector público y privado para promover oportunidades laborales formales y sostenibles en el país.

También, resaltó la unión de su portafolio con las empresas privadas como un eje clave para fomentar el empleo digno en la población.

“Esta premiación refuerza el compromiso del Poder Ejecutivo que viene trabajando de manera coordinada con el sector empresarial, las instituciones educativas y la sociedad civil para implementar acciones que fomenten el empleo y el crecimiento económico, con especial consideración a nuestros jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres en situación de vulnerabilidad”, expresó.