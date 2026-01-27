El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), a través del Centro de Servicios Laborales, pone a disposición de la ciudadanía el servicio de Liquidación de Beneficios Sociales, el cual es gratuito.

Este servicio de orientación está dirigido a los trabajadores que han culminado su vínculo laboral y requieren conocer, de manera referencial, el monto que les corresponde recibir conforme a la normativa laboral vigente.

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Óscar Fernández, destacó que esta orientación permite a los trabajadores tomar decisiones informadas y defender sus derechos con respaldo técnico.

“Queremos que cada trabajador sepa exactamente cuánto le corresponde al finalizar su relación laboral, para que pueda negociar o reclamar con sustento y seguridad”, afirmó.

Más de 125,000 atenciones en 2025

Este servicio forma parte de una política de fortalecimiento de la atención ciudadana que, solo en 2025, permitió al Centro de Servicios Laborales alcanzar 125,769 atenciones a nivel nacional, consolidándose como uno de los principales espacios de defensa de los derechos laborales.

De este total, 74,395 correspondieron a consultas al trabajador y empleador, 36,609 a patrocinio judicial gratuito y 14,765 al servicio de liquidación de beneficios sociales.

Las consultas más recurrentes estuvieron relacionadas con despidos arbitrarios, gratificaciones, CTS y vacaciones , evidenciando la alta demanda de información clara y oportuna.

En ese sentido, el ministro subrayó la importancia de actuar de manera inmediata ante un despido arbitrario.

“Cuando se impide de forma sorpresiva el ingreso del trabajador a su centro de labores, es fundamental acudir de inmediato al Centro de Servicios Laborales para recibir orientación y activar los mecanismos de protección de derechos desde el primer momento”, señaló.

Servicios gratuitos, atención presencial y virtual

El Centro de Servicios Laborales ofrece además cuatro servicios gratuitos y especializados: consultas al trabajador y empleador, liquidación de beneficios sociales, conciliación administrativa laboral y patrocinio judicial gratuito .

Sobre este último, el titular del MTPE resaltó que el Estado acompaña al trabajador durante todo el proceso judicial. “Desde la presentación de la demanda hasta la ejecución de la sentencia, el MTPE brinda defensa legal gratuita a quienes lo necesitan”, precisó.

La experiencia de los usuarios refleja el impacto de este servicio. Patricia León González, de 52 años, acudió al centro tras culminar su relación laboral en una institución educativa donde trabajó durante nueve meses, con el objetivo de conocer el monto de su liquidación y recibir orientación legal.

Luego de la atención, recibió información clara sobre sus derechos y los pasos a seguir. “Nuestro compromiso es que ningún trabajador se vaya con dudas o desinformación. En el MTPE brindamos asesoría clara y respaldo legal para que puedan ejercer plenamente sus derechos”, enfatizó el ministro.

La atención se brinda de manera presencial y virtual . Los ciudadanos pueden acudir a la sede central ubicada en la Av. Salaverry N.° 655 (Jesús María), así como a las sedes de Lima Este (San Juan de Lurigancho) y Lima Sur (Villa El Salvador), de lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 5:00 p. m.

Asimismo, pueden acceder de forma virtual a través de la página web del MTPE, reservando una cita para atención mediante videollamada o llamada telefónica .

Como complemento, el MTPE pone a disposición una calculadora virtual de beneficios sociales , que permite obtener una estimación preliminar de la liquidación de manera rápida y sencilla.

“Esta herramienta fortalece la autonomía del trabajador y le brinda información clave antes de iniciar cualquier trámite”, destacó el ministro Óscar Fernández.