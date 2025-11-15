Proyecto que mantiene dirigencias sindicales tras despido divide opiniones en el ámbito laboral | Fuente: Pexels - RDNE Stock project
Gerardo Rosales Diaz
mailGerardo Rosales Diaz

Un proyecto de ley ahora busca “mantener” la representación en los sindicatos incluso cuando un dirigente ha sido despedido y decide acudir al Poder Judicial. La idea central es que, mientras el caso esté en litigio, el dirigente siga siendo considerado parte del sindicato.

