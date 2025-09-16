Si un sindicato afilia a menos del 50% +1 de trabajadores de la empresa, se considera un sindicato minoritario.
Si un sindicato afilia a menos del 50% +1 de trabajadores de la empresa, se considera un sindicato minoritario.
Únete a nuestro canal
Newsletter Legal
José Carlos Reyes Leyva
mailJosé Carlos Reyes Leyva

Las empresas pueden tener sindicatos mayoritarios o minoritarios. En el primer caso, reúnen a la mayoría de trabajadores (50% +1) de una empresa. Y sus acuerdos benefician tanto a los trabajadores afiliados al sindicato mayoritario como a los no afiliados.

TE PUEDE INTERESAR

Locadores de servicios: ¿Pueden unirse a sindicatos? Informe de Servir revela la respuesta
Sunafil tiende puentes entre sindicatos y gremios empresariales, ¿con qué acciones?
Sindicatos: Un ajuste al “paraguas” normativo de las licencias sindicales
Sindicatos logran acuerdos con Southern Perú: detalle de los beneficios laborales
Indecopi reconoce como consumidor final a sindicatos, ¿en qué casos?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.