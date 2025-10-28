Creada por Heitor Dhalia (“DNA do Crime”), Bernardo Barcellos y Bruno Passeri, “Los dueños del juego” (“Os Donos do Jogo” en su idioma original y “The Game’s Owners” en inglés) es una serie brasileña de Netflix. El nuevo drama criminal narra la historia de Profeta (André Lamoglia), un joven que busca ascender en el imperio del juego ilegal. Para asegurar su lugar en la cima, debe apostar contra familias poderosas. ¿Cuándo se estrenará?

La serie dirigida por Heitor Dhalia, Rafael Miranda Fejes y Matias Mariani se adentra en un mundo lleno de lujo, ambición y competencia, y explora la violencia, la corrupción y la lucha de poder entre los líderes de la industria del juego ilegal. Con todo esto, la ambiciosa producción promete cautivar al público de principio a fin.

André Lamoglia, Chico Díaz, Giullia Buscacio, Juliana Paes, Mel Maia, Xamã, Adriano Garib, Stepan Nercessian y Bruno Mazzeo lideran el elenco de “Los dueños del juego”, que fue escrita por Bernardo Barcellos, Mariana Torres, Luciana Pessanha, Rafael Spinola y Rosana Rodini.

André Lamoglia como Profeta y Juliana Paes como Leila Fernandez en la serie brasileña "Los dueños del juego" (Foto: Netflix)

SINOPSIS DE “LOS DUEÑOS DEL JUEGO”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Los dueños del juego”, “Profeta aspira a escalar posiciones en el mundo de las apuestas de Río..., sin saber del peligroso juego de traición, lujuria y sangre que le espera.”

¿CÓMO VER “LOS DUEÑOS DEL JUEGO”?

“Los dueños del juego” se estrenará el miércoles 29 de octubre de 2025 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva serie brasileña solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

TRÁILER DE “LOS DUEÑOS DEL JUEGO”

REPARTO DE “LOS DUEÑOS DEL JUEGO”

André Lamoglia como Profeta

Giullia Buscacio como Susana Guerra

Mel Maia como Mirna Guerra

Xamã como Búfalo

Juliana Paes como Leila Fernandez

Chico Díaz como Galego Fernandez

Adriano Garib como como Nélio

Bruno Mazzeo como Renzo Saad

Roberto Pirillo como Jorge Guerra

Tuca Andrada como Marcio Saad

Stepan Nercessian

Dandara Mariana

Késia Estácio

Henrique Barreira como Santiago Fernandez

Ruan Aguiar como Esqueleto

Igor Fernandez como Sombra

Pedro Lamin como Nelinho

Breno de Filippo

Ronald Sotto

Ágatha Marinho

Xamã, Giullia Buscacio, Mel Maia y Roberto Pirillo son parte del elenco de la serie brasileña "Los dueños del juego" (Foto: Netflix)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “LOS DUEÑOS DEL JUEGO”?

La primera temporada de “Los dueños del juego” tiene ocho episodios, que tiene una duración aproximada de 50 minutos.