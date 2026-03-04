La campaña peruana de uva de mesa 2025/2026 se acerca a su cierre con mercados internacionales estables. (Foto: Premium Choice Global).
La , plataforma agroexportadora que articula productores, servicios y mercados, cuadruplicó su volumen exportado de durante la campaña peruana 2025/2026, en un contexto de demanda estable en los principales mercados internacionales.

“Ha sido una campaña sólida, con mercados estables y precios sostenidos dentro de programas bien ejecutados. A diferencia de años anteriores marcados por volatilidad, la previsibilidad permitió operar con mayor planificación y menor presión comercial”, afirmó Alejandro Falcón, jefe de abastecimiento de Premium Choice Global.

La empresa indicó que la temporada se desarrolla hacia su cierre con mercados sin variaciones abruptas de precios y con absorción sostenida del mayor volumen de en destinos como Estados Unidos, Europa y Asia. “Ha sido un año predecible y relativamente simple desde el punto de vista comercial, condición que favorece la consolidación de programas de largo plazo", declaró a Fresh Plaza.

La uva es uno de los principales pilares de la agroexportación peruana.
Premium Choice cuadruplica volumen de uva peruana y entra a Europa

Para Premium Choice, la campaña representó un crecimiento importante, cuadruplicando su volumen respecto al año anterior y consolidando presencia en, Tailandia, Taiwán y China, además de iniciar operaciones en Europa, en línea con una estrategia de diversificación de destinos.

En el plano logístico, la empresa reportó retrasos en los envíos hacia Asia de entre tres y 15 días, lo que impactó principalmente en variedades con mayor sensibilidad a los. “La condición final depende cada vez más de la eficiencia logística tanto como de la calidad en campo”, confirmó.

Respecto a la competencia, participó dentro de su ventana comercial habitual, mientras los mercados mantuvieron niveles de demanda que permitieron absorber la oferta de ambos orígenes.

En paralelo, la empresa reportó que la campaña de mango peruano mostró un buen desempeño comercial debido a una menor disponibilidad global y precios firmes, aunque enfrentó problemas de calidad en campo vinculados con la aparición de cavidades internas en la pulpa (air pockets), lo que llevó a reforzar controles en origen.

DATO CLAVE:

  • Mercados. En Asia, la demanda se concentra en fruta de buen calibre, firmeza y alto nivel de dulzor. El contenido de Brix (concentración de azúcar) y la condición a la llegada continúan siendo variables determinantes para la comercialización. En paralelo, certificaciones como GlobalG.A.P. se mantienen como requisito en Europa y muestran una adopción creciente en mercados asiáticos.
