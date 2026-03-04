La startup chilena Time Jobs, especializada en staffing on demand (personas que trabajan para su empresa sin ser empleados regulares) y fundada por José Manuel Barros, pasó a manos de su operación en Perú tras el cierre de la matriz en Chile y de sus operaciones en México, Colombia y otros países de América Latina por problemas corporativos.

En ese escenario, el ahora accionista mayoritario de la empresa explicó cómo se dio la adquisición. “En Perú, la operación avanzaba, pero la matriz ya evaluaba un posible cierre y no continuar con la gestión ni el crecimiento. Me desvinculé en febrero como country manager y en septiembre recibí la propuesta de compra. La adquisición no fue por la marca, sino por la gestión comercial de Time Jobs y la cartera de clientes”, comentó.

Beework es una plataforma de workforce management on demand, desarrollada con tecnología propia y adaptada a la realidad operativa de la región. Además, combina marketplace de talento con gestión operativa end-to-end.

Time Jobs migra a Beework y redefine su modelo de “staffing on demand”

Consultado sobre el monto de la adquisición, Sánchez no quiso revelar mayores detalles. Sin embargo, señaló que Time Jobs, nacida en 2018 y que en su momento generaba ingresos por más de US$ 15 millones, pasará a formar parte de un grupo con varias marcas enfocadas en la gestión de personas. De hecho, entre marzo y abril presentarán Beework, que será la evolución tecnológica de Time Jobs con foco en el servicio.

“Antes de adquirir Time Jobs ya veníamos trabajando en un modelo tecnológico que no solo cubre personal a demanda, sino que permite a las empresas monitorear su dotación en ecommerce, logística y operaciones. Todo el esquema de staffing y tercerización migró a la plataforma Beework, que incorpora onboarding automatizado, registra salida y entrada con geolocalización e identificación facial, desarrollado con tecnología propia”, comentó.

Sobre la estrategia, indicó que buscarán aliados que complementen el modelo operativo. “Estamos por cerrar una alianza con una fintech peruana para fortalecer la gestión financiera para nuestros workers. También evaluamos alianzas para sumar servicios logísticos y beneficios dirigidos a colaboradores y personal independiente. La meta es construir un ecosistema que impulse la adopción de Beework en el mercado peruano”, explicó.

Beework planea expansión regional y ronda por US$ 2 millones

De cara a las empresas, Beework mantendrá el enfoque que tenía Time Jobs, con clientes relacionados con la gestión operativa de entregas de compras online para supermercados, tiendas por departamento, bodegas y centros de distribución. “Nuestro foco es posicionarnos como socios estratégicos de las principales empresas del sector retail y luego expandirnos a otras industrias. Esperamos que a partir del tercer trimestre comenzar a ingresar al mercado de activación y promotoría”, mencionó Sánchez.

Luego, la hoja de ruta contempla la expansión internacional de Beework hacia países donde Time Jobs tuvo presencia. “En el mediano y largo plazo proyectamos expandirnos en América Latina, con foco en mercados como Chile y Colombia, donde observamos alta demanda de personal, crecimiento del ecommerce e informalidad operativa que exige mayor flexibilidad laboral”, afirmó.

Para financiar esta etapa, la empresa planea concretar un levantamiento de capital hacia inicios de 2027 por US$ 2 millones. “Proyectamos un crecimiento sostenible cercano al 25% anual. Además, esperamos alcanzar el punto de equilibrio en el segundo semestre de este año”, estimó.

