La startup Califix emplea la IA en su solución especializada en el sector minero. (Fuente: iStock)
Califix, la startup chilena de tecnología especializada en la automatización del proceso de compliance para empresas contratistas, ingresó recientemente al mercado peruano con la mira puesta en el sector minero.

