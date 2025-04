En entrevista con Gestión, el ministro del sector, Jorge Montero, señaló que hay espacio para crecer aún más, pues lo que se registra es insuficiente.

-¿A cuánto podría ascender la inversión minera este año?

Este año podría pasar los US$ 5,300 millones, pero necesitamos una inversión mayor. A las empresas mineras le decimos: “Tomen riesgos, no esperen el mundo perfecto porque este no existe, no esperen la legislación perfecta, ni el momento perfecto, porque eso no va a llegar”.

-¿Cuál es su invocación al sector?

Tomen decisiones ahora, inviertan ahora, que tienen un Gobierno con una voluntad política favorable a la inversión privada. Tome sus riesgos ahora porque sus US$ 5,000 millones, que es lo que habitualmente invierten, es prácticamente inversión por reposición.

-¿No es suficiente?

Tenemos varios años llegando a los US$ 5,000 millones de inversión anual y seguimos en 2.7 millones de toneladas por año. Con esos niveles de inversión no se está incrementando la producción, se está reponiendo. Sino ya estaríamos en 3.5 millones de toneladas.

-Tomando en cuenta el potencial que tenemos, ¿cuánto se requiere invertir?

Necesitamos US$ 10,000 millones para poder llegar a 4.5 millones métricas de cobre por año. Tenemos el potencial y la geología para hacerlo. Creo que la inversión privada inmediata va a empezar a aumentar porque el Perú está haciendo esfuerzos para tener una mayor predictibilidad, mejores accesos al tema ambiental, entre otros.

El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, ya había denunciado que varias regiones han obstaculizado la formalización minera al no procesar ni subir al sistema los expedientes.

