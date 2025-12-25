Paloma Aramburú, directora ejecutiva de Endeavor Perú, destacó que durante el 2025 la organización ha lanzado su nuevo programa “Nación de Innovación”, con el objetivo de impulsar emprendimientos de alto impacto. Además, dentro del programa de aceleración Scale Up, ha acompañado durante siete meses a más de nueve empresas peruanas.

“Cada año trabajamos con entre 8 y 10 startups en etapas tempranas, y ya hemos ayudado a más de 100 emprendedores. Además, con nuestra alianza con ProInnóvate, a través de Startup Perú, apoyamos a unas 20 startups más al año en fases más iniciales del journey emprendedor”, explicó a Gestión.

En cuanto a su red global de emprendedores Endeavor, Aramburú detalló que actualmente se integran en promedio una a dos empresas por año en Perú —como Leasein en 2024 y Prestamype en 2025—, alcanzando un total de 46 emprendedores vinculados a 25 empresas, de las cuales 14 se mantienen activas. A escala global, la red suma 70 emprendimientos. “Los emprendedores que ingresan a la red facturan en promedio US$ 10 millones a nivel global, y en el caso de Perú, alrededor de US$ 3 y 5 millones”, indicó.

Endeavor ve en Perú alta proyección para startups ligadas a sectores clave

Con miras al mediano plazo, la ejecutiva proyecta que la incorporación de startups peruanas (que operan fuera o dentro del país) a la red se duplique.

“Puerto Rico, por ejemplo, no había incorporado ningún emprendedor Endeavor en los últimos cinco años, y recién este año ingresó el primero. Todo depende del tamaño y el nivel de desarrollo del mercado (…) El Perú es un mercado grande y sus emprendedores deben aprovechar ventajas como la minería y el agro, proponiendo soluciones para esas industrias, donde hay mayores posibilidades de éxito”, afirmó la ejecutiva.

Para lograrlo, la iniciativa “Nación de Innovación” será una herramienta clave en 2026. Este programa buscará articular al sector corporativo, gobierno y la academia (universidades) para impulsar emprendimientos en rubros que impulsan la economía nacional.

“El Perú tiene cinco ventajas comparativas: su riqueza geológica minera, la biodiversidad, el clima, así como los sectores agroindustrial y pesquero. Son industrias muy relevantes para el país, pero aún carecen de soluciones tecnológicas e innovadoras que atiendan los desafíos que enfrentan las empresas privadas que operan en ellas”, comentó.

Fondo Endeavor Catalyst alista inversión en startup peruana antes de fin de año

Aramburú también destacó el rol del fondo de inversión global Endeavor Catalyst, que coinvierte hasta US$ 2 millones o el 10% de una ronda de inversión, exclusivamente en empresas que ya son parte de la red Endeavor.

“Estamos en pleno levantamiento del Fondo Catalyst V. Pronto esperamos anunciar una tercera inversión prevista para este año, que también será en una empresa peruana, aunque por ahora no podemos revelar su nombre hasta que se cierre el acuerdo. En años anteriores, el fondo ha invertido en compañías peruanas como Xertica y Crehana”, adelantó la ejecutiva, quien añadió que entre los participantes del fondo también hay inversionistas peruanos.

Finalmente, en cuanto a las tendencias de inversión en startups peruanas, indicó que el interés por las fintech sigue liderando, aunque sectores como biotecnología (biotech) y tecnología en salud (healthtech) vienen ganando terreno. “Cuanta más innovación se genere en industrias clave, más relevante será el rol del ecosistema emprendedor”, afirmó.