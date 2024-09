“Estamos retomando con fuerza la inversión en startups, que se vio afectada por el COVID-19. Este año destinaremos US$ 500,000 en startups con el apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (Koica)”, detalló José Deustua, director de UTEC Ventures. De este monto, aportado en partes iguales por la aceleradora universitaria y la cooperación coreana como donación, ya se ha invertido una parte significativa. Actualmente, queda disponible un tercio del capital, equivalente a US$ 166,667, para ser desembolsado en los próximos meses .

“Invertimos en empresas peruanas en etapas tempranas que utilicen tecnología desde el inicio. Nos convertimos en el primer ticket de inversión que reciben estas compañías. Las compañías en las que hemos invertido están valoradas entre US$ 1 millón y US$ 2 millones, aunque algunas alcanzan hasta US$ 5 millone s ”, explicó. Con la inversión y el apoyo que proporciona UTEC Ventures, lo que se proyecta es que estas empresas multipliquen su crecimiento por tres o cinco veces, acotó el especialista.

Este año, la aceleradora universitaria ha brindado apoyo a startups de diversos sectores, como fintech y edtech, entre otros. “Lo que más valoramos, más allá del sector al que pertenece una startup, es el emprendedor y su equipo. En las etapas iniciales, lo crucial son los buenos equipos, ideas y la calidad de la ejecución”, destacó. Este año se incorporarán 10 nuevas empresas a la cartera de inversiones de UTEC Ventures, alcanzando un total de 45 inversiones a fines de 2024 . La meta para los próximos tres a seis años es llegar a 80 inversiones aproximadamente.

Los próximos pasos de UTEC Ventures

Deustua subrayó que el objetivo para los próximos años es mantener un ritmo de inversión constante en etapas iniciales de startups, con un promedio de 6 a 10 compañías por año durante los próximos tres a seis años. “ Lo más relevante es que estamos buscando atraer a otros inversionistas, como sucedió este año con Koica, que aportó parte de la inversión para apoyar a estos startups. Así, las 80 inversiones planificadas podrían superar las 100 ″, indicó.

En este contexto, UTEC Ventures planea destinar US$ 800,000, aunque el objetivo es sumar otros socios estratégicos que contribuyan con capital adicional. Para ello, ya ha iniciado conversaciones con diversos actores del mercado, incluyendo a la cooperación coreana. “ Apuntamos a que esos US$ 800,000 se conviertan en US$ 1.6 millones o incluso en US$ 2.5 millones para seguir invirtiendo en más startups ”, comentó.

