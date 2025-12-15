Proyecto Khaleesi está ubicado en el sur del Perú, en una zona con tradición minera. (Foto referencial: Andina).
Proyecto Khaleesi está ubicado en el sur del Perú, en una zona con tradición minera. (Foto referencial: Andina).
Únete a nuestro canal
Newsletter Empresas
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La minera canadiense La compañía informó que el primer pozo de perforación confirmó una amplia mineralización de cobre, un resultado considerado muy positivo tratándose de un proyecto nuevo que se explora por primera vez.

El pozo inicial interceptó 269 metros con presencia de cobre, lo que demuestra que el mineral no aparece de forma aislada, sino en una extensión continua. Para la industria minera, este tipo de resultados tempranos es una señal alentadora, pues .

C3 Metals. En esta etapa, la empresa está evaluando si la zona puede albergar un yacimiento de gran tamaño, similar a otros depósitos de cobre ya conocidos en el sur peruano, que tiene una larga tradición minera.

Uno de los resultados más relevantes es que la mineralización de cobre no solo aparece en superficie, sino que continúa a mayor profundidad. Incluso, la perforación confirmó que el cobre se extiende bajo una capa de material superficial, lo que amplía significativamente el área que podría ser explorada en el futuro.

Además del cobre, la perforación en Khaleesi halló indicios de oro, plata y molibdeno. (Foto referencial: Andina).
Además del cobre, la perforación en Khaleesi halló indicios de oro, plata y molibdeno. (Foto referencial: Andina).
LEA TAMBIÉN: C3 Metals adjudica contrato a AK Drilling para proyecto de cobre y oro Khaleesi, ¿qué se viene?

Otros metales de alta ley

Además del cobre, el primer pozo en Khaleesi mostró indicios de otros metales como oro, plata y molibdeno, lo que refuerza el atractivo del proyecto. Aunque el foco principal sigue siendo el cobre, la presencia de estos metales podría sumar valor si el proyecto avanza a etapas más desarrolladas.

La ubicación de Khaleesi también juega a su favor. , lo que reduce la incertidumbre geológica y refuerza la idea de que se trata de un entorno favorable para nuevos descubrimientos.

La compañía destacó que este primer resultado supera las expectativas iniciales para un proyecto nuevo. Según la empresa, empezar con una intersección amplia de cobre permite avanzar con mayor confianza en la siguiente etapa de exploración dentro del país.

C3 Metals evalúa ampliar su programa de perforación en Perú. (Foto referencial: Andina).
C3 Metals evalúa ampliar su programa de perforación en Perú. (Foto referencial: Andina).
LEA TAMBIÉN: C3 Metals con luz verde para perforación en proyecto de cobre y oro Khaleesi en Cusco

Próximos pasos: ampliar programa de perforación

Tras los referidos resultados, C3 Metals evalúa ampliar su programa de perforación en Perú, más allá de lo inicialmente previsto. Esta decisión implicaría realizar más pozos, recopilar nueva información y acelerar la evaluación del tamaño real del sistema mineralizado.

Por ahora, para la empresa minera, , con resultados iniciales que refuerzan el atractivo del país como destino para la inversión minera.

Las próximas perforaciones serán clave para determinar si este hallazgo puede convertirse en un nuevo proyecto de relevancia para el sector.

LEA TAMBIÉN: C3 Metals explora proyecto de cobre Khaleesi: activará perforación en Cusco

TE PUEDE INTERESAR

Cobre en la mira: Fortescue acelera compra total de Alta Copper por US$ 101 millones
¿Más dinero para Perú? Así va el impacto de los altos precios de los metales en el país
Nexa busca más vida para polimetálica Cerro Lindo: perforaciones en zona clave

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.