La minera canadiense C3 Metals Inc. dio un paso clave en el desarrollo de su proyecto de cobre Khaleesi, ubicado en el sur del Perú. La compañía informó que el primer pozo de perforación confirmó una amplia mineralización de cobre, un resultado considerado muy positivo tratándose de un proyecto nuevo que se explora por primera vez.

El pozo inicial interceptó 269 metros con presencia de cobre, lo que demuestra que el mineral no aparece de forma aislada, sino en una extensión continua. Para la industria minera, este tipo de resultados tempranos es una señal alentadora, pues permite dimensionar el potencial del proyecto desde las primeras perforaciones.

Khaleesi es un proyecto 100% propiedad de C3 Metals y actualmente se encuentra en fase de exploración inicial. En esta etapa, la empresa está evaluando si la zona puede albergar un yacimiento de gran tamaño, similar a otros depósitos de cobre ya conocidos en el sur peruano, que tiene una larga tradición minera.

Uno de los resultados más relevantes es que la mineralización de cobre no solo aparece en superficie, sino que continúa a mayor profundidad. Incluso, la perforación confirmó que el cobre se extiende bajo una capa de material superficial, lo que amplía significativamente el área que podría ser explorada en el futuro.

Además del cobre, la perforación en Khaleesi halló indicios de oro, plata y molibdeno. (Foto referencial: Andina).

Otros metales de alta ley

Además del cobre, el primer pozo en Khaleesi mostró indicios de otros metales como oro, plata y molibdeno, lo que refuerza el atractivo del proyecto. Aunque el foco principal sigue siendo el cobre, la presencia de estos metales podría sumar valor si el proyecto avanza a etapas más desarrolladas.

La ubicación de Khaleesi también juega a su favor. El proyecto se encuentra en una zona del sur del Perú donde ya existen antecedentes de exploración y recursos minerales, lo que reduce la incertidumbre geológica y refuerza la idea de que se trata de un entorno favorable para nuevos descubrimientos.

La compañía destacó que este primer resultado supera las expectativas iniciales para un proyecto nuevo. Según la empresa, empezar con una intersección amplia de cobre permite avanzar con mayor confianza en la siguiente etapa de exploración dentro del país.

C3 Metals evalúa ampliar su programa de perforación en Perú. (Foto referencial: Andina).

Próximos pasos: ampliar programa de perforación

Tras los referidos resultados, C3 Metals evalúa ampliar su programa de perforación en Perú, más allá de lo inicialmente previsto. Esta decisión implicaría realizar más pozos, recopilar nueva información y acelerar la evaluación del tamaño real del sistema mineralizado.

Por ahora, para la empresa minera, el proyecto Khaleesi se perfila como una nueva apuesta de exploración de cobre en el sur peruano, con resultados iniciales que refuerzan el atractivo del país como destino para la inversión minera.

Las próximas perforaciones serán clave para determinar si este hallazgo puede convertirse en un nuevo proyecto de relevancia para el sector.