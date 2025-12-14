El volumen exportado de cobre tuvo una caída del 9.5% a agosto del 2025 (Foto: GEC).
Elías García Olano
El precio del cobre alcanzó este jueves un nuevo máximo histórico, llegando a los US$ 11,800.50 por tonelada métrica (US$ 5.35 por libra), tras un recorte de tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED), lo que suele favorecer a los metales y otras materias primas, según Bloomberg.

