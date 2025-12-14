De esa forma, el valor del metal rojo (el principal producto de exportación del Perú) acumula un crecimiento cercano al 35% en lo que va del 2025, impulsado por interrupciones en minas en países principales productores y por temor a una escasez fuera de EE.UU.

Evolución de la cotización del cobre. fuente Bloomberg

La tendencia sostenida en la cotización del metal rojo, a lo largo del año, se ha reflejado en nuestro país en un incremento en la recaudación a la minería, a pesar de que nuestra producción de principales metales, como el cobre y el oro, parece seguir estancada.

Volumen exportado de cobre cayó 9.5%

En el caso de la producción cuprífera, de enero a setiembre, alcanzó poco más de dos millones de toneladas métricas finas (TMF), un crecimiento del 2.7% respecto a similar periodo acumulado del 2024.

Sin embargo, el volumen exportado de cobre (que difiere de la producción), tuvo más bien un retroceso, pues de enero a agosto del 2025 alcanzó 1.6 millones de toneladas métricas finas (TMF), inferior en 9.5% con respecto a las 1.8 millones de TMF embarcadas en igual periodo del 2023.

Sin embargo, gracias al aumento en su cotización, el valor del cobre exportado alcanzó los US$ 16,438 millones en el mismo periodo acumulado, un crecimiento del 8% respecto a similar lapso del 2024.

De esa forma, el valor total de nuestros despachos metálicos a agosto, que fue de US$ 35,608 millones, tuvo un incremento del 16.2%, lo que representa el 64.8% del total de los envíos del Perú al mundo.

Efecto positivo en aporte fiscal

En términos de recaudación asociada a la minería, según Marcial García Schreck, experto en tributación minera de EY-Perú, en octubre último se alcanzó los S/ 1,810 millones, un crecimiento de 53.9% respecto al mismo mes del 2024.

Así, anotó, esa actividad registra en los primeros 10 meses del 2025 un total de S/ 18,413 millones recaudados, un aumento del 34.36% respecto a igual periodo acumulado del año que pasó.

Este crecimiento se ha logrado, a pesar de que en setiembre último la recaudación al subsector minero -según el último boletín del Ministerio de Energía y Minas (Minem)- registró una caída de 0.05% (con S/ 1,599.1 millones) en comparación a igual mes del 2024 (S/ 1,600.0 millones).

Esa merma, explicó el Minem, respondió a contracciones en los aportes no tributarios como son las regalías mineras (en –59.2%) y las nuevas Regalías Mineras que fijó la Ley 29788 (en –37.8%), lo cual fue compensado parcialmente por el aumento en los ingresos tributarios de la minería metálica en 9.6% (S/1,265.1 millones).

¿Se podría romper récord recaudatorio?

Para García Schreck, la caída en la recaudación minera en setiembre fue sólo un bache coyuntural, pues destacó que, en el acumulado, hay un crecimiento del 34.36%. Con esto, lo recaudado hasta ahora a esa industria (S/ 18,413 millones) superó el total anual de lo recaudado el 2024 (S/ 18,383 millones).

El especialista proyectó, además, que la recaudación fiscal a esa actividad podría superar el pico alcanzado en 2021 (S/24,485 millones) y romper un récord al cierre del 2025.

Sin embargo, observó que el crecimiento se daría básicamente a consecuencia de los mayores precios del cobre y no, desafortunadamente, de un aumento de la producción, al no haber hoy nuevos proyectos que aporten a la misma.

SNMPE: No aprovechamos la coyuntura de precios

Al respecto, la presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Julia Torreblanca, comentó a Gestión que la coyuntura actual de precios altos de los metales no viene siendo aprovechada por el Perú para poner en marcha nuevos proyectos mineros de manera activa o más rápida.

Julia Torreblanca, presidenta de la SNMPE, señala que se afirma sin respaldo que todo el Perú está concesionado, para justificar invasiones

Por el contrario, refirió que la inversión minera en el Perú enfrenta (cada vez más) desafíos, como el avance de la minería informal y la ilegal, así como el cuestionamiento (desde el Congreso) al actual esquema de concesiones mineras, en el marco del debate sobre la formalización minera.

“Se afirma sin ninguna base técnica que todo el Perú está concesionado; esa afirmación ha sido utilizada para justificar invasiones, y extender los procesos de formalización de manera indefinida (a través de prorrogar el REINFO)”, fustigó.

Refirió que, considerando un proyecto minero que abarca diez concesiones de mil hectáreas cada una, el costo estimado a treinta años de mantener una concesión minera en el Perú asciende a US$16.9 millones, cuando en México puede costar US$5 millones.

En tal sentido, incrementar aún más los costos asociados a las concesiones (como plantean diversos proyectos de ley presentados a la Comisión de Energía y Minas) podría afectar la competitividad de las empresas mineras formales en el país, que enfrentan una carta tributaria real que va entre un 45 a un 50%, anotó Torreblanca.

