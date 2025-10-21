El concepto de “empresa unicornio” pasa por una una percepción del mercado y lo que está dispuesto a pagar por la compañía. Ello va muy ligado al potencial que tiene de generar un negocio rentable, masivo y que justifique el dimensionamiento de su valor.

Luis Narro, director ejecutivo de PECAP, comentó que el este título que se le da a las empresas responde básicamente a la valorización que tiene en el mercado. En ese sentido, indicó que la principal limitación para las startups peruanas de obtener este upgrade es el acceso a grandes capitales.

Asimismo, aclaró que no tiene nada que ver con el nivel de facturación, ya que “hay empresas que facturan buenos números y buenos niveles de facturación, pero no tienen el acceso a grandes capitales”.

¿Por qué no tenemos una empresa unicornio en el Perú?

José Pablo Gil Echavarría es el Head of Clients – Andean en Nuek, mencionó que, a parte de la accesibilidad a grandes capitales, otra dificultad que encuentran las startups en su camino a ser unicornios es la escalabilidad.

“Perú es un país con una población importante de 34 millones de personas, pero tiene la particularidad que la tercera parte de la población del país está centrada en Lima y sus alrededores. Esto hace difícil la tarea de las compañías, ya que para poder internacionalizarse, primero deben tener bases sólidas en el país, en todo el territorio, no solo en la capital”, explicó.

“En nuestro país es difícil tener una masividad importante de manera local que sirva como base para poder dar ese salto a otros mercados. Si uno se fija en las empresas que han llegado a ser unicornio, estas parten de una base sólida local y posteriormente lo que hacen es masificarse internacionalmente, escalando su negocio”, añadió.

Gil Echavarría consideró que hay varios factores claves para que una startup se convierta en unicornio. La primera es poder identificar una necesidad del mercado que sea masiva, escalable y en base a esta problemática, buscar una solución.

¿Qué sería lo siguiente? Tener un modelo basado en tecnología que permita masificar y tener una expansión rápida. Para ello, se necesita tener partners que sean tu brazo tecnológico, añadió.

“Esto último es supremamente importante, porque evidentemente es distinto tener una operación local a tener una operación regional donde involucres varios países, varias culturas y entonces esta tecnología debe ser lo suficientemente flexible y escalable como para permitirte adaptarte a los retos que hay en los diferentes contextos”, detalló.

Startups peruanas con potencial

Luis Narro comentó que existen tres startups locales con potencial para poder convertirse en unicornio: Crehana, Chazki y Wynwood.

“Crehana es la firma que está más cerca de ser unicornio, tras sumar a un inversor de primera línea. En su próxima ronda de inversión posiblemente se se convierta en unicornio, la pregunta es si va a pasar o no. Me parece que Crehana sigue siendo una empresa que tiene una buena propuesta de valor y una presencia importante en la región”, manifestó.

Otra compañía que va en buen camino es Chazki, una startup especializada en logística bajo demanda. Para Narro, es una firma con buenos inversores y buen modelo de negocio, aspectos que la hacen candidata a convertirse en unicornio.

“La otra que quizás está un paso atrás, pero porque es una compañía más joven es Wynwood House. Se trata de una compañía que gestiona unidades inmobiliarias. Tiene una multiplicidad de líneas de negocio que ya está desarrollando y eso podría generar mucho más ingreso del que ya tiene", agregó.

Panorama regional

Luis Narro indicó que Brasil y México son los países con mayor cantidad de empresas unicornio en la región. De hecho, hace poco las startups mexicanas levantaron más capital que las brasileñas, “me parece que es la primera vez que eso pasa”, dijo.

“No creo que esto marque una tendencia de que México va a ser más grande que Brasil, pero sí muestra de que cada vez están más parecidos. Entonces, para una startup peruana o para el ecosistema peruano es estratégico que empiecen a generar lazos con el mercado mexicano”, señaló.

Si los emprendedores están interesados en levantar rondas de inversión, sus chances de hacerlo aumentan en la medida que tengan presencia en estos dos países, ya que son los dos países que agrupan el mayor volumen de inversión, anotó Narro.

Por su parte, José Pablo Gil Echavarría comentó que un caso de éxito en economías más similares a Perú es el de la startup colombiana Rappi. Esta empresa nació a raíz de una una iniciativa que identificó que habían necesidades en el segmento de delivery y se enfocó en ello. Al final fue capaz de de crecer y de escalar de manera importante, tanto que después incluso empezó a incursionar en otro tipo de negocios.

“Al final, te das cuenta que lo que hacen bien estas empresas es tener un negocio bien definido, con un foco muy claro y sentar las bases para poder masificarlo y expandirlo a través de diferentes países”, concluyó.