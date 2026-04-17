Agrícola San Juan alcanzó 31 toneladas por hectárea en palta Hass, su principal motor de crecimiento. Foto: Andina
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Karen Guardia Quispe
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Agrícola San Juan, parte del Grupo Huancaruna y con Corporación Perhusa como principal accionista, enfoca su operación en el cultivo de uva de mesa, palta y caña de azúcar, complementados por otras líneas agrícolas dirigidas tanto al mercado local como a la exportación. En ese contexto, ¿cómo viene evolucionando la producción de sus principales productos de exportación?

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