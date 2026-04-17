En concreto, la empresa presentó ante la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) su memoria anual correspondiente al 2025. El resultado más relevante del año se registró en el cultivo de palta Hass, donde la empresa alcanzó un rendimiento promedio de 31 toneladas por hectárea, cifra que representa un crecimiento de 138% respecto a 2024, cuando el rendimiento fue de 13 toneladas por hectárea .

LEA TAMBIÉN Agroexportaciones podrían alejarse del millonario récord estimado para este año: los riesgos

Este incremento se logró pese a que el área cultivada se mantuvo en 207 hectáreas, lo que evidencia mejoras en eficiencia productiva. En términos de volumen, la producción de palta casi se duplicó , pasando de 2,612 miles de toneladas en 2024 a 6,373 miles de toneladas en 2025, consolidando a este cultivo como uno de los principales ejes de crecimiento de la compañía.

La producción de palta casi se duplicó en 2025, impulsada por una fuerte mejora en el rendimiento por hectárea. Foto: Andina

¿Qué pasó con la uva?

La producción de uva de Agrícola San Juan, en cambio, registró una caída en 2025, en un contexto marcado por el proceso de recambio varietal que viene ejecutando la empresa. Según su memoria anual, la compañía realizó el cambio de 104 hectáreas , lo que impactó en una menor cantidad de fruta cosechada durante la campaña.

En términos de envíos, los FCL totales pasaron de 625.7 en 2024 a 442.4 en 2025, evidenciando una reducción frente al año previo y rompiendo la tendencia de recuperación observada tras la caída de 2023.

LEA TAMBIÉN Al menos 5 cultivos “tiemblan”: El Niño eleva niveles de riesgo hasta junio

A nivel de productividad por hectárea, los resultados muestran un comportamiento dispar según variedad. Mientras Sweet Globe se mantuvo relativamente estable, con un rendimiento de 23 toneladas por hectárea en 2025, otras como Red Globe retrocedieron frente a campañas previas, al pasar de 26.7 tn/ha en 2024 a 24 tn/ha en 2025. En tanto, variedades más recientes como Allison registraron niveles aún en etapa de desarrollo, con 15.6 tn/ha.

El ajuste también alcanzó a variedades tradicionales como Crimson Seedless e Ivory, que evidenciaron variaciones respecto a años anteriores, en línea con el proceso de recambio varietal hacia opciones con mayor demanda en los mercados internacionales.

El recambio varietal redujo los envíos de uva en 2025, en medio de la transición hacia variedades más demandadas. Foto: Andina

Caña de azúcar y su nueva apuesta: arándanos

En contraste, el desempeño del cultivo de caña de azúcar de Agrícola San Juan fue positivo en 2025. A pesar de operar con una menor superficie —que pasó de 692 hectáreas en 2024 a 510 hectáreas en 2025—, la empresa logró mejorar su productividad, al elevar el rendimiento de 110 a 127 toneladas por hectárea, lo que representa un incremento cercano al 15%.

En términos de volumen, la producción alcanzó 65,000 toneladas, frente a las 76,000 toneladas del año previo, reflejando el impacto de la reducción de área. La totalidad de esta producción se destinó al mercado nacional.

LEA TAMBIÉN Sol de Olmos apunta a exportar limón en periodo de menor oferta de México

La memoria anual también explicó que, en línea con su estrategia de expansión, Agrícola San Juan puso en marcha en 2025 su proyecto piloto de arándanos. La iniciativa abarcó cerca de 35 hectáreas, con la siembra de la variedad Mágica en 34.82 hectáreas, de las cuales 30.46 hectáreas fueron instaladas entre noviembre y diciembre del 2025. La empresa prevé completar la instalación del área restante durante este año y estima iniciar la primera cosecha en agosto de 2026.