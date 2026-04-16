AGAP esperaba que las agroexportaciones el 2026 llegaran a los US$16,000 millones, pero El Niño hace retroceder sus proyecciones
AGAP esperaba que las agroexportaciones el 2026 llegaran a los US$16,000 millones, pero El Niño hace retroceder sus proyecciones
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Elías García Olano
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Las agroexportaciones peruanas alcanzaron los US$ 15,013 millones en 2025, un aumento de 17.3% respecto al 2024. Si bien este año empezó también en terreno positivo, según los empresarios del sector, hay nuevos retos que podrían limitar que el país supere los resultados del año pasado.

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