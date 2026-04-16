Según ComexPerú, en febrero último las exportaciones agrarias alcanzaron los US$ 839 millones, un crecimiento del 1.8% respecto a igual mes del 2025. Así, en los primeros dos meses del año, los envíos agrícolas al exterior totalizaron US$ 2,138 millones, un aumento del 6.3% comparado con igual periodo del 2025.

En detalle, las exportaciones tradicionales sumaron US$139 millones en el primer bimestre (64.3%), mientras que las no tradicionales -de mayor valor agregado- sumaron US$ 1,999 millones (3.8%).

Cinco productos resaltaron en los primeros dos meses en valor:

Uvas frescas: US$ 676 millones Arándanos frescos: US$ 265 millones Mangos frescos: US$ 197 millones Paltas frescas: US$ 75 millones Cacao en grano, entero o partido, crudo: US$ 47 millones

Aunque vale precisar que, en el caso del cacao, lo exportado significó una caída de 64.1%.

Y, el crecimiento en los despachos de mango (25.3%) en este periodo, significaría una recuperación en la producción de esa fruta, a pesar de los problemas registrados en Piura entre fines del 2025 e inicios de año, que llevaron a paralizar su cosecha tras la caída en sus precios.

Los envíos de palta son los que más crecieron en el primer bimestre del 2026. Foto: Andina.

Perspectivas para este año

Para el 2026, Edgar Vásquez, director del Centro de Investigación de Economía (CIEN) de la Asociación de Exportadores (ADEX) proyectó que las agroexportaciones podrían bordear los US$ 15,300 millones.

De alcanzarse esa cifra, significaría un crecimiento de 1.9% con respecto al 2025. Según Vásquez, se espera un crecimiento moderado a consecuencia de la caída de algunas cotizaciones internacionales, en especial del cacao y el café.

Sin embargo, refirió que existen riesgos que podrían influir de forma negativa en los resultados de este año como el fenómeno de El Niño, el alza del precio de los fertilizantes, la exposición a los aranceles aplicados por EE.UU., el retraso en la ampliación de infraestructura de riego y de la frontera agrícola, y una coyuntura política compleja debido al actual proceso electoral.

Proyección de los agroexportadores

Sobre el tema, Gabriel Amaro, presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), refirió que, en efecto, el mayor impacto para la producción agraria hoy viene por El Niño Costero, y que esa situación se podría mantener en el segundo semestre si es que se confirma la ocurrencia de El Niño Global, sobre todo a partir de octubre próximo.

Explicó que antes de la ocurrencia de El Niño Costero, en AGAP habían proyectado que las agroexportaciones podrían crecer el 2026 por lo menos hasta los US$16,000 millones, es decir un aumento del 6.5% respecto al 2025.

Sin embargo, ya con la ocurrencia de esa anomalía climática, advirtió que el crecimiento será menor, y que, si el fenómeno evoluciona de leve a moderado o severo, en el segundo semestre se podrían afectar los cultivos de arándanos, uvas y mango.

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Lo que se espera para principales productos

Hasta ahora, para el caso de los arándanos, el principal producto de agroexportación del Perú, Fresh Fruit proyecta que al cierre de la campaña 2025-2026 podrían alcanzar las 400 mil toneladas, un volumen que, de lograrse, sería mayor en 25% respecto a la anterior campaña.

Sin embargo, cree que el valor de los envíos del blueberry crecerían menos, entre 8% y 13%, como reflejo de la crisis de precios que atraviesa ese fruto azul.

¿Cuáles son las novedades con respecto al cultivo de arándanos? (Foto: Blueberries Consulting)

Además, según Ulises Osorio, experto en agroclimatología, el fenómeno El Niño, sumado a vientos anómalos que persisten en la tropósfera, ofrecen malas condiciones para el cultivo de arándanos en esta temporada.

En cuanto a las uvas, el segundo producto agrícola más embarcado por el Perú al mundo, Fernando Cillóniz, presidente de la consultora especializada Inform@cción, estima que el 2026 podrían alcanzar las 700 mil toneladas, es decir una cifra menor a las 765,000 del 2025, debido a un menor ritmo de crecimiento en su principal zona productora, la región Ica.

Respecto a la palta, el tercer producto más exportado por el país, ProHass ha previsto que alcance las 773,000 toneladas para la campaña de exportación 2026, lo que significaría un crecimiento del 7% frente a la campaña 2025.

Según pronósticos del Senamhi, el fenómeno de El Niño Costero podría generar periodos frecuentes de mayor radiación solar y estrés térmico sobre las plantaciones de palta hass hasta junio próximo en la costa norte, que afectarían la tasa de crecimiento de sus frutos.

Asimismo, prevé que las condiciones térmicas en la costa central y sur, así como en la sierra central, pueden afectar la calidad de las paltas, además de favorecer una mayor presencia de plagas.

Para el caso del cacao, hasta junio de este año enfrenta desafíos derivados de las anomalías que trae el Niño Costero, según los pronósticos de riesgo agroclimático del Senamhi.

Refiere que, hasta ese periodo, podría enfrentar niveles de riesgo medio en sus principales zonas productivas en la selva norte y selva central del país, por la ocurrencia de lluvias intensas que pueden dificultar su cosecha y atraer enfermedades fungosas y plagas.

Ven mayor riesgo político

Otro factor de riesgo, anotó el presidente de AGAP, es el resultado de las elecciones generales, en el sentido de que podría salir electo un candidato que sea no promotor de las inversiones privadas.

“Puede que entre un Gobierno no promotor de las inversiones, con ideologías arcaicas que quiere cortas las exportaciones, expropiar, intervenir el Banco Central de Reserva y cambiar la Constitución”, asevero.