La empresa peruana Frutical Consorcio Agrícola, dedicada a la exportación de frutas frescas, proyecta movilizar alrededor de 100 contenedores anuales este 2026. De esa manera, registraría un crecimiento frente al año previo, en línea con el dinamismo del sector agroexportador.

La compañía, que inició operaciones en 2021, concentra su portafolio en frutas frescas, complementado con líneas congeladas que incluyen al arándano, palta, mango, fresa, piña y maracuyá, como parte de su estrategia de diversificación.

“El foco de la empresa está claramente en los frescos. La palta fresca y el arándano fresco orgánico lideran nuestro portafolio como sus principales líneas”, comentó Alexandra Valdez, vocera de Frutical Consorcio Agrícola, a Fresh Plaza.

Además, la compañía forma parte de un grupo empresarial integrado por Agroindustrias La Favorita en el abastecimiento, Frutical como brazo exportador y dos comercializadoras internacionales en Europa y Asia.

“Esta estructura no solo fortalece la cadena, sino que permite una lectura directa del mercado y una toma de decisiones ágil. Dependiendo de la temporalidad y las condiciones de precio, dirigimos nuestra fruta principalmente a Europa y otros mercados internacionales potenciales”, explicó.

Frutical inició operaciones en 2021 con un enfoque en la exportación de productos frescos, principalmente palta y arándano orgánico.

Agroexportadora Frutical apunta a 100 contenedores y nuevos mercados

Actualmente, Frutical opera tres plantas de empaque en el norte, centro y sur del país, optimizando su logística y asegurando eficiencia en toda la cadena, desde origen hasta destino final. “Estimamos movilizar en torno a 100 contenedores anuales, lo que representa un incremento respecto al año anterior”, resaltó Valdez.

El crecimiento de la compañía también se refleja en su impacto productivo. “Hoy trabajamos con 45 productores, alcanzando 225 hectáreas y generando más de 2,000 empleos, muchos de ellos en zonas rurales. En los próximos tres años, proyectamos expandirnos a 180 productores y 900 hectáreas”, comentó.

Asimismo, la empresa ha comenzado a diversificar sus destinos con incursiones en Asia y la reciente apertura del mercado centroamericano, particularmente en Costa Rica. En paralelo, Estados Unidos se perfila como un objetivo estratégico a mediano plazo, con avances en relaciones comerciales y visitas presenciales para fortalecer vínculos.

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