Actualmente, Frutical procesa arándanos y otros frutos con tres plantas de empaque ubicadas en el norte, centro y sur del Perú. (Foto: difusión).
Actualmente, Frutical procesa arándanos y otros frutos con tres plantas de empaque ubicadas en el norte, centro y sur del Perú. (Foto: difusión).
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La empresa peruana , dedicada a la exportación de , proyecta movilizar alrededor de 100 contenedores anuales este 2026. De esa manera, registraría un crecimiento frente al año previo, en línea con el dinamismo del .

La compañía, que inició operaciones en 2021, concentra su portafolio en frutas frescas, complementado con líneas congeladas que incluyen al arándano, palta, mango, fresa, piña y maracuyá, como parte de su estrategia de diversificación.

“El foco de la empresa está claramente en los frescos. La y el lideran nuestro portafolio como sus principales líneas, comentó Alexandra Valdez, vocera de Frutical Consorcio Agrícola, a Fresh Plaza.

Además, la compañía forma parte de un grupo empresarial integrado poren el abastecimiento, Frutical como brazo exportador y dos comercializadoras internacionales en Europa y Asia.

“Esta estructura no solo fortalece la cadena, sino que permite una lectura directa del mercado y una toma de decisiones ágil. Dependiendo de la temporalidad y las condiciones de precio, dirigimos nuestra fruta principalmente a Europa y otros mercados internacionales potenciales”, explicó.

Frutical inició operaciones en 2021 con un enfoque en la exportación de productos frescos, principalmente palta y arándano orgánico.
Frutical inició operaciones en 2021 con un enfoque en la exportación de productos frescos, principalmente palta y arándano orgánico.
LEA TAMBIÉN: De Biloxi a Sekoya: Cerro Prieto renueva su ADN arandanero rumbo a un 2026 récord

Agroexportadora Frutical apunta a 100 contenedores y nuevos mercados

Actualmente, Frutical opera tres en el norte, centro y sur del país, optimizando su logística y asegurando eficiencia en toda la cadena, desde origen hasta destino final. “Estimamos movilizar en torno a 100 contenedores anuales, lo que representa un incremento respecto al año anterior”, resaltó Valdez.

El crecimiento de la compañía también se refleja en su impacto productivo. “Hoy trabajamos con 45 , alcanzando 225 hectáreas y generando más de 2,000 empleos, muchos de ellos en zonas rurales. En los próximos tres años, proyectamos expandirnos a 180 productores y 900 hectáreas, comentó.

Asimismo, la empresa ha comenzado a diversificar sus destinos con incursiones en Asia y la reciente apertura del mercado centroamericano, particularmente en Costa Rica. En paralelo, Estados Unidos se perfila como un objetivo estratégico a mediano plazo, con avances en relaciones comerciales y visitas presenciales para fortalecer vínculos.

LEA TAMBIÉN: Cerro Prieto renovará hasta 700 hectáreas de arándanos con nuevas variedades genéticas

TE PUEDE INTERESAR

Siembra Alta prevé más volumen de granadas en medio de presión de precios y más costos
Premium Choice Global cuadruplica exportación de uva peruana y entra a Europa
Westfalia Fruit proyecta crecer hasta 15% en 2026 con impulso de nueva planta en Chiclayo

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.