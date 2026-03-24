Los envíos de Gamma Fruit y Agro Gamarra se concentran en América, con destinos que incluyen Estados Unidos, México, Canadá, Colombia y países del Caribe. (Foto: Fresh Plaza).
Los envíos de Gamma Fruit y Agro Gamarra se concentran en América, con destinos que incluyen Estados Unidos, México, Canadá, Colombia y países del Caribe. (Foto: Fresh Plaza).
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Redacción Gestión
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La actual campaña de arranca con perspectivas de crecimiento en volumen. En este contexto, y Agro Gamarra, ubicadas en el valle de Santa Rosa, en (al norte de Lima), proyectan un aumento en su volumen exportable para la temporada de 2026.

“Somos productores propios de mandarinas y estamos calculando este año tener aproximadamente 170 contenedores para exportación, entre campos propios y campos de terceros que nosotros mismos asesoramos”, señaló Chirstian Gamarra, gerente general de ambas compañías, a Fresh Plaza.

Las empresas trabajan principalmente con las variedades W. Murcott, Malvasio y Honey Murcott, y este año comenzarán con volúmenes iniciales de Satsuma y Primosole. La producción directa cubre cerca de 40 hectáreas, además de fruta proveniente de productores asesorados por el equipo técnico de las empresas.

Los envíos de Gamma Fruit y Agro Gamarra se concentran en América, con destinos que incluyen Estados Unidos, México, Canadá, Colombia y países del Caribe.(Foto: GEC).
Los envíos de Gamma Fruit y Agro Gamarra se concentran en América, con destinos que incluyen Estados Unidos, México, Canadá, Colombia y países del Caribe.(Foto: GEC).
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Fertilizantes y fletes al alza golpean campaña de mandarina peruana

Uno de los principales desafíos para la campaña de mandarinas en Perú es el “Lo que nos está afectando más son los insumos agrícolas y fertilizantes, que están subiendo muy rápido de precio, principalmente por el y la situación internacional”, explicó Gamarra.

A esa situación se suma la posible subida de fletes marítimos y la limitada disponibilidad logística durante la coincidencia con otras . Aunque la temporada aún no comienza plenamente, las navieras ya han advertido ajustes en tarifas, lo que podría impactar los márgenes del negocio exportador.

En términos comerciales, las mandarinas mantienen precios relativamente estables en mercados internacionales, aunque la volatilidad puede aparecer según calibres y ventanas comerciales. “No se ven caídas bruscas de precio, pero los calibres pequeños sí han mostrado bastante volatilidad en los mercados”, indicó.

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Con foco en marca propia, Gamma Fruit amplía mercados hacia Europa y Asia

Actualmente, los envíos de Gamma Fruit y Agro Gamarra se concentran en América, con destinos que incluyen Estados Unidos, México, Canadá, Colombia y países del Caribe.

La estrategia comercial también comprende el desarrollo de marca propia. Bajo la etiqueta Candela Fresh Mandarins, la empresa Gamma Fruit busca diferenciar su oferta en los mercados de América del Norte y Latinoamérica. “Ya estamos consolidando la marca en Canadá, Estados Unidos y México. Eso nos está dando una preferencia en algunos mercados frente a marcas genéricas”, afirmó.

Además, avanzan en certificaciones adicionales para acceder a Europa y Asia, considerados mercados estratégicos para el crecimiento de la .

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